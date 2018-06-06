Kadın kuaförler, kız çocukları için köy köy geziyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, 4 kadın kuaförü, 'Küçük işler büyük mutluluklar getirir' sloganıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, izinli günlerinde belde ve köyleri dolaşarak, kız çocuklarının saçlarını kesiyor.

Afyonkarahisar'da kadın kuaförleri Merve Karaman (25), Sevgi Öztaylan (30), Çiğdem Daşdelen (25) ve Sultan Gül (17), yaklaşık 1 ay önce 'Küçük işler büyük mutluluklar getirir' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Gittikleri köy ya da beldedeki okullarda kız çocuklarının saçlarını kesen 4 kadın, izinli olduğu günlerde soluğu kentteki bir köyün veya beldenin okulunda alıyor. Ramazan Bayramı öncesi de kız çocuklarına bayram hediyesi vermek isteyen Merve Karaman, Sevgi Öztaylan, Çiğdem Daşdelen ve Sultan Gül, Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesindeki Yunus Emre Ortaokulu'nda eğitim gören kız öğrencilerin saçlarını kesti. Kızlar, arkadaşlarının saçlarının kesilmesini ilgiyle izlerken, sıranın kendilerine gelmesini heyecanla bekledi.

'DAHA ÖNCE KUAFÖRE GİTMİYORDUM'

5'inci sınıf öğrencisi Sümeyye Taşdemir, okullarına ilk defa kadın kuaförü geldiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek, projenin ilerlemesini istedi. Taşdemir, "Daha önce saçlarımı evde kesiyordum. Kuaföre de gitmiyordum. Müdürümüz, okulumuza kuaför geldiğini söyledi. İlk önce şaşırdım. Daha sonra 'Gelsinler bakalım' dedim. Saçları kesilen arkadaşlarımı gördüm ve beğendim. Sonra benim saçımı kesmeye başladıklarında şaşırdım. Hoşuma da gitti. Bazı arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Bu projenin ilerlemesini istiyorum. Bayram öncesi de iyi oldu" dedi.

'BAYRAMA HAZIRIM'

5'inci sınıf öğrencilerinden Hayrunnisa Duman ise çok mutlu olduğunu kaydederek, "Daha önce sadece bir kere kuaföre gittim. İlçeye fazla gitme imkanım olmuyordu. Köyümüzde kadın kuaförü yok. O yüzden evde annem kesiyordu. Annem kesince de düzgün kesilmiyordu. O yüzden üzülüyordum. Şu an saçlarım düzgün kesiliyor. Çok mutlu oldum. Bayramda saçlarım kötü olmayacak ve daha da güzel olacak. Bayrama hazırım. Bütün kuaför ablalarıma da teşekkür ederim" diye konuştu.

'EN BÜYÜK MUTLULUĞU YAŞADIĞIMIZA EMİNİM'

Gittikleri belde ve köylerde eğitim gören 200'e yakın kız çocuğunun saçlarını kesen Karaman, Öztaylan, Daşdelen ve Gül, birlikte böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını anlattı. Merve Karaman, 10 yıldır kadın kuaförü olarak çalıştığını belirterek, "Bu fikir aslında aklımızda vardı. Köylere gittiğimizde kız çocuklarını bakımsız görüyorduk. Sürekli yıpranmış saçlar. Onların da mutlu olması amacıyla 'Onlar bize değil, biz onlara gidelim' dedik. İlk başladığımızda olumlu tepkiler aldık. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Devamını getirmek amacıyla daha büyük yerlere gitmeyi planladık. Daha uzak köylere giderek, özellikle durumu iyi olmayan çocuklarımıza ulaşmak için ilerlemeye devam ettik. Şu ana kadar 150- 200 kız öğrencimizin saçını kestik. En büyük mutluluğu yaşadığımıza kesinlikle eminim" dedi.

'HAYRANLIKLA BAKIYORLAR'

Çocuklar kendilerini gördüğü zaman çok mutlu olduğunu anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Çocukların kıpır kıpır olması bizi de sevindiriyor. Elimize makas aldığımızda bile çocuklar hayranlıkla bakıyor. 'Saçımı mı toplayacaksın? Saçımı mı bağlayacaksın?' diyorlar. Onları öyle gördükçe içimiz burkuluyor. Mağdur kalmış öğrencilerimiz var. Onların isteğine göre kestik. Bu projeyi izinli olduğumuz gün yapıyoruz. Bize destek olan belediye başkanlarımıza ve okul müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Yanımızda herkesi görmekten mutluluk duyarız. 'Küçük işler büyük mutluluklar getirir' diyoruz."

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'

Sevgi Öztaylan ise köy köy, belde belde dolaşıp, çocukların mutluluğu için çalıştıklarını belirterek, "Çocukların saçlarını kestiğimizde mutluluklarını gözlerinde görüyoruz. Özellikle hiç saçını kestirememiş kız çocuklarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. İsteyen bütün arkadaşlarımız bizimle birlikte görev alabilir. Bu konuda gönüllüyüz. Kendi emeğimizle ve imkanlarımızla geliyoruz. Çocuklarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'YÜZLERİNDEKİ İFADELER BİZE YETİYOR'

Çocukları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayan Çiğdem Daşdelen de çocukların yüzlerinin gülümsemesinin, kendilerine ayrı bir mutluluk kattığını söyledi. Daşdelen, "Biz 4 arkadaş böyle bir proje yapalım dedik ve yola düştük. Çocukları mutlu etmek, bizi de mutlu ediyor ve bizim de mutluluğumuza sebep oluyorlar. Onların yüzlerindeki ifadeler bize yetiyor. Allah izin verirse daha çok köye gideceğiz. Kadın kuaför arkadaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz. İsteyen buyursun, gelsin" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ ACISINDAN ÖNEMLİ FIRSAT'

8 yıldır Karamık Karacaören beldesi Yunus Emre Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapan Ahmet Özkan, kız çocuklarına Ramazan Bayramı öncesi çok önemli bir fırsat sağlandığını vurguladı. Özkan, "Doğrusu ilk haberi aldığımda dikkatimi çeken bir proje olduğunu düşündüm. Malum kırsalda yaşayan özellikle kız öğrencilerimizin ya da kadınların bu tür imkanları her zaman olmuyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz için özellikle Ramazan Bayramı öncesinde çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu etkinliğin" dedi.