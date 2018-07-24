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Kadın kursiyerler çeyiz siparişlerini yetiştiremiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

Kadın kursiyerler çeyiz siparişlerini yetiştiremiyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ndeki el sanatları sınıfında eğitim gören kursiyerler, düğün sezonu nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların ikinci adresi haline gelen Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi el sanatları sınıfında hareketli ve yoğun günler yaşanıyor.

İlk günler eğitim için çabalayan kadınlar, düğün sezonuna denk gelen bugünlerde ise aldıkları siparişleri yetiştirmek için uğraşıyor. Kadınlar ellerindeki iğnelerle bohçadan salon takımlarına, kasnak tasarımından kına tepsisine kadar çeyiz ürünleri hazırlamaya çalışıyor.

Adeta bir tekstil firmasına dönen kurs binasında gelin adaylarının renk ve model isteğine göre işlemeler yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kadınların kurslar sayesinde zamanlarını daha iyi değerlendirdiğini anlattı. Çağırıcı, "Kurslarımız her dönem yoğun ilgi görüyor. Genç kızlarımız ve kadınlar evde boş oturmak yerine 9 aylık eğitim sonunda bir meslek sahibi oluyor. El emeği göz nuru ürünlerini satarak da aile bütçesine katkıda bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Fatma Sevim, siparişlere yetişemediğini belirterek, "Buraya geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. İğne oyası, yazmalar, başörtü, bohçalar vesaire hepsini burada öğrendim. Kursa geldiğimi duyan akrabalarım benden çeyiz hazırlamamı istediler. Şimdi onların çeyizliklerini yapıyorum. Onlara yaptığımı duyan komşuları da özel isteklerde bulundu. Onların siparişi de sırada bekliyor." ifadelerini kullandı.

- "Kızımın acelesi olmadığı için onun çeyiz işine ara verip diğerlerine yoğunlaştım"

Kızının çeyizini yapmak için katıldığı kursta para kazanmaya başlayan Nurdane Ünal da şunları kaydetti:

"18 yaşında Beyzanur isminde kızım var. Burada onun çeyizini yapıyorum. Kendi işimi yaparken siparişler de almaya başladım. Özellikle düğün dönemlerinde işler iyice yoğunlaştı. Kızımın acelesi olmadığı için onun çeyiz işine ara verip diğer siparişlere yoğunlaştım. Çoğunlukla İngiliz danteli ve tespih istiyorlar. Yoruluyorum ama buna değdi. Kurs sayesinde para kazanmaya başladım."

- "Gelin adayları ellerinde örneklerle gelip siparişler veriyorlar"

Hareketlilikten memnun olduğunu söyleyen Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Koordinatörü Özlem Şahin de "Binamız bu aylarda özellikle evlilik hazırlığı yapan ailelerle dolup taşıyor. Gelin adayları ellerinde örneklerle gelip 'Bunun aynısını istiyorum' diyorlar. Dışarıya göre uygun olduğu için çok rağbet görüyoruz. Bu yoğunluk kursiyerlerimizi de mutlu ediyor. Emeklerinin karşılığını almaya başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

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Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi El Sanatları sınıfı

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