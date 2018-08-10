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Kadın makine operatörü "Sunay usta" takdir topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:31 | Son Güncelleme

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada muhasebe sorumlusuyken makine operatörlüğü yapmaya başlayan Sunay Eren, bu alanda gösterdiği başarıyla işverenlerinin ve meslektaşlarının takdirini kazandı - Sunay Eren: - "Bir iş zor, kolay olarak ayrılabilir ancak iş sadece erkek ya da kadın yapabilir diye ayırt edilmemelidir"

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın 45 kişilik üretim kadrosundaki tek kadın usta Sunay Eren, metal levhayı delerek şekil vermeye yarayan makineyi başarılı şekilde kullanıyor.

Eren, buzdolabı üreten fabrikada muhasebe sorumlusuyken, yaklaşık 5 aydır ustabaşı olarak görev yapmaya başladı.

CNS Punch olarak adlandırılan makinenin operatörü olarak çalışan Eren, bu alanda gösterdiği başarıyla işverenlerinin ve meslektaşlarının takdirini kazandı.

Sunay usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkek işi olarak bilinen makineyi kullanarak algıları yıktığını söyledi.

Muhasebe sorumsu olarak çalışırken CNS makinesine merak saldığını ve kısa sürede makineyi kullanmayı öğrendiğini ifade eden Eren, "Bu işe sadece erkekler yapabilir gözüyle bakıyorlardı. Benim yapacağıma pek fazla inanmadılar. Çok çalıştım. Bu işi yapabileceğime inandım ve işimi severek yapıyorum." dedi.

Kendisine güvenen iş verenlerine de teşekkür eden Eren, şunları kaydetti:

"Bir iş, zor, kolay olarak ayrılabilir ancak iş sadece erkek ya da kadın yapabilir diye ayırt edilmemelidir. Bir işi Ahmet yapıyorsa, Ayşe de yapabilir. Herkes sevdiği işte başarılı olabilir. İşimi gerçekten severek yapıyorum. İnanıyorum ki, ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlerde olacağım. İşe ilk başladığım zamanlarda bir takım olumsuzluklarla karşılaştım. Erkeklerin bakış açısı çok farklıydı. Kadınlar bu işi yapamaz. Gücü yetmez, tırnağı kırılır, ojesi bozulur gibi komik tepkiler aldım. Tabii benim bu işi yapabileceğimi gördüler. Benim bu işte ne kadar da başarılı olduğumu da gördüler."

Eren, kadınların ısrarcı olmaları durumunda, yalnızca erkeklerin yapabileceği düşünülen birçok işte başarılı olabileceklerini sözlerine ekledi.

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