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Kadın matematikçiler Diyarbakır'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır DÜ ve Kadın Matematikçiler Derneği iş birliğinde düzenlenen "5'inci Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı" başladı - DÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Güney: "Amacımız Türkiye ve dünyadaki kadın matematikçileri bir araya toplamak. Bu matematiği daha anlamlı ve anlaşılabilir hale getirmek. Çocuklara matematiği nasıl sevdireceğimizi, topluma matematiğin değerini nasıl anlatabileceğimizi tekrar değerlendirmek için buradayız"

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye'nin ve dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerinden kadın matematikçilerin katıldığı "5'inci Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı" Diyarbakır'da başladı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Fen Fakültesi Matematik Bölümü ve Kadın Matematikçiler Derneği iş birliğiyle düzenlenen çalıştayın açılış töreninde, çalıştayın ülke ve dünya matematiği ile bilime katkı sunmasını temenni etti.

Kılıçoğlu, üniversite olarak bu tür bilimsel kongre ve çalıştaylara her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dernek Başkanı Belgin Korkmaz da Diyarbakır'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, derneği 2012 yılında Çorum'da kurduklarını dile getirdi.

Kadın matematikçilerin kendi alanlarında çalışmalarını yaptıklarını kaydeden Korkmaz, dernek ile kadın matematikçilerin yaptıkları çalışmaları paylaşabilecekleri, dile getirebilecekleri ve daha fazla bilimsel çalışma yapacakları ortamı oluşturmak istediklerini söyledi.

Kadınların çalıştaya ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Belgin Korkmaz, matematikle uğraşan çok sayıda kadın olduğunu ama akademik alanda yükselme konusunda problem yaşadıklarını savundu.

Matematiğin evrensel bir dil olduğunu ifade eden Korkmaz, "Toplantılarımız uluslararası nitelikli. Uluslararası katılımcılarımız var. Önemli olan bilgilerimizi, birikimlerimizi ve deneyimlerimizi paylaşmak." diye konuştu.

DÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatun Özlem Güney de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadının matematikteki sesini duyurmak için böyle bir çalıştayı düzenlediklerini kaydetti.

Çalıştayı Diyarbakır'da düzenlemenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Güney, şöyle devam etti:

"Amacımız Türkiye ve dünyadaki kadın matematikçileri bir araya toplamak. Bu matematiği daha anlamlı ve anlaşılabilir hale getirmek. Çocuklara matematiği nasıl sevdireceğimizi, topluma matematiğin değerini nasıl anlatabileceğimizi tekrar değerlendirmek için buradayız. Çalıştaya yurt içi ve yurt dışından birçok katılımcı geldi. Umuyoruz topluma faydalı, bilime katkısı olan bir çalıştay geçireceğiz."

Yurt içi ve yurt dışından 93 kadın matematikçinin katıldığı çalıştayda, dünyada bu alanda başarı gösteren 13 matematikçinin hayatlarını fotoğraflarla anlatan sergi de açıldı.

Bazı kadın matematikçilerin bebekleriyle birlikte katıldığı çalıştay, 7 Mayıs'a kadar sürecek.

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5. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı Diyarbakır

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