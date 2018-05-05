Kadın matematikçiler Diyarbakır'da buluştu

Kadınların çalıştaya ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Belgin Korkmaz, matematikle uğraşan çok sayıda kadın olduğunu ama akademik alanda yükselme konusunda problem yaşadıklarını savundu.

Kadın matematikçilerin kendi alanlarında çalışmalarını yaptıklarını kaydeden Korkmaz, dernek ile kadın matematikçilerin yaptıkları çalışmaları paylaşabilecekleri, dile getirebilecekleri ve daha fazla bilimsel çalışma yapacakları ortamı oluşturmak istediklerini söyledi.

Kılıçoğlu, üniversite olarak bu tür bilimsel kongre ve çalıştaylara her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Fen Fakültesi Matematik Bölümü ve Kadın Matematikçiler Derneği iş birliğiyle düzenlenen çalıştayın açılış töreninde, çalıştayın ülke ve dünya matematiği ile bilime katkı sunmasını temenni etti.

Matematiğin evrensel bir dil olduğunu ifade eden Korkmaz, "Toplantılarımız uluslararası nitelikli. Uluslararası katılımcılarımız var. Önemli olan bilgilerimizi, birikimlerimizi ve deneyimlerimizi paylaşmak." diye konuştu.

DÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatun Özlem Güney de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadının matematikteki sesini duyurmak için böyle bir çalıştayı düzenlediklerini kaydetti.

Çalıştayı Diyarbakır'da düzenlemenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Güney, şöyle devam etti:

"Amacımız Türkiye ve dünyadaki kadın matematikçileri bir araya toplamak. Bu matematiği daha anlamlı ve anlaşılabilir hale getirmek. Çocuklara matematiği nasıl sevdireceğimizi, topluma matematiğin değerini nasıl anlatabileceğimizi tekrar değerlendirmek için buradayız. Çalıştaya yurt içi ve yurt dışından birçok katılımcı geldi. Umuyoruz topluma faydalı, bilime katkısı olan bir çalıştay geçireceğiz."

Yurt içi ve yurt dışından 93 kadın matematikçinin katıldığı çalıştayda, dünyada bu alanda başarı gösteren 13 matematikçinin hayatlarını fotoğraflarla anlatan sergi de açıldı.

Bazı kadın matematikçilerin bebekleriyle birlikte katıldığı çalıştay, 7 Mayıs'a kadar sürecek.

