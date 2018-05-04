Kadın müşterinin haşemayla havuza sokulmadığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Ailesiyle tatil için gittikleri otelin havuzuna haşemayla alınmadığını iddia eden Zehra Polat, "Çocuklarım nedenini soruyor ama açıklayamıyorum. Onların yanında olması üzücü ama kadın olarak o kadar insanın önünde rencide edilmek çok ağır bir şey. Ankara'da büyüdüm. Orada lisede ve üniversitede de aynı muameleyi gördük. Yine bunlarla karşılaşınca nutkum tutuldu. 'Bonesiz ve duşsuz da girilmez.' dediler. Hiçbir şekilde geri adım atmadılar. Mayosuz almayacaklarını yinelediler." dedi. Polat, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren otele 27 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde giriş yaptıklarını, tesettürlü olduğunun otel görevlilerince de görüldüğünü söyledi. Oteldeki bölümlerin kullanımı konusunda herhangi bir uyarı almadıklarını ifade eden Polat, "Eşim ve çocuklarımla ayrı ayrı havuza girmemek için 'muhafazakar' konseptle hizmet veren bir otel tercih etmedik. Haşemayla karma havuzu kullanabileceğimi düşündüm. Başka otellerde söz konusu alanları bu şekilde kullandım." diye konuştu. Polat, yaşadıklarının kendisi ve ailesini son derece üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çok şaşırdık. Başörtüsü sorunu nedeniyle üniversiteyi bıraktım. 10 yıl öncesine geri döndüm. Çocuklarım yanımdaydı. Ağlayamıyordum. Çocuklarım nedenini soruyor ama açıklayamıyorum. Onların yanında olması üzücü ama kadın olarak o kadar insanın önünde rencide edilmek çok ağır bir şey. Ankara'da büyüdüm. Orada lisede ve üniversitede de aynı muameleyi gördük. Yine bunlarla karşılaşınca nutkum tutuldu. 'Bonesiz ve duşsuz da girilmez.' dediler. Hiçbir şekilde geri adım atmadılar. Mayosuz almayacaklarını yinelediler." Mayo giyildiğinde de hijyen açısından sıkıntı olabileceğini, bunun tespit edilebilir bir durum olmadığını görevlilere aktardığını belirten Polat, kıyafetin yapıldığı kumaşın bakteriyle alakasının olmadığını ifade etti. Polat, yaşananlardan sonra otel yetkililerinin kendileriyle hiçbir şekilde iletişime geçmediğini dile getirerek, konuyu adli makamlara taşıdıklarını söyledi. - "Otele girerken uyarılsaydık, bu sıkıntıyı yaşamazdık" Polat'ın eşi Doktor Ömer Polat ise otele girişlerinde görevlilerin eşinin tesettürlü olduğunu gördüğünü, buna rağmen herhangi bir uyarıda bulunulmadığını söyledi.

Polat, odaya yerleştikten sonra eşi ve iki kızıyla otelin söz konusu bölümüne indiklerini belirterek, "Havuz bölümüne geçmek istediğimizde bizi durdurdular. 'Nereye gidiyorsunuz?' dediler. Havuza gideceğimizi belirttik. Bu kıyafetle giremeyeceğimizi söylediler. Biz de nedenini sorduk. 'Üzerinizdeki kıyafet hijyene uygun değil.' cevabını verdiler. Ben de bunun sebebini merak ettim. Pamuklu olduğu için mikrop ve bakteri barındırabileceğini aktardılar. Haşemanın denizde giyilmek için mayo kumaşından üretildiğini söyledim. Haşemanın içine su geçirmediğini belirttiler. Ben de durumun öyle olmadığını kıyafetin su geçirdiği bilgisini verdim." ifadelerini kullandı. Bu konuşmaya rağmen görevlilerin eşini havuz kısmına almadığını ileri süren Polat, şunları kaydetti: "Doktor olduğumu söyledim. Bakterinin kıyafetle alakası yoktur. Benim üzerimdeki şort da bakteri barındırabilir. Benim vücudumda da bakteri olabilir. Bunun hijyenle alakası yok. Kapalıların tesisleri kullanmasını istemediklerini söyleseler, bunu anlarım. 'Hijyenik değil.' demeleri çok yanlış ve ahlak kurallarına aykırı. Talimatın bu şekilde olduğunu ve kesinlikle izin vermeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine sorumlu müdürle görüşmek istedim. Uygulamanın dayanağı olan bir metnin olup olmadığını sordum. 'Yok.' dediler. Konu kapıda bize aktarılmış olsaydı bu sıkıntıyı yaşamazdık. Eşimin kapalı olduğunu görüp, ödememizi aldılar. İnsanların içinde bizi rencide etmeye hakları yok. Durumun peşini bırakmayacağımı ifade ettim. Genel müdürlükleriyle de görüştüler. Kararlarını değiştirmeyeceklerini bildirdiler. Özür dilemediler. Hiçbir mahcubiyetlerini görmedik. Çocuklarımız da çok üzüldü."