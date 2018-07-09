HABER

Kadın otobüs şoförü hayat kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Manisa'da halk otobüsünün kadın şoförü, rahatsızlanan bir yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi

MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünde rahatsızlanan yolcu, kadın şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait Otogar-Muradiye seferini yapan 45 AG 522 plakalı halk otobüsü şoförü Fatma Güngör, 73 yaşındaki Fatma Gülfidan'ın fenalaştığını fark etti.

Güngör, otobüsü durdurarak yaşlı kadına ilk müdahalesinin ardından, güzergahını değiştirdi. Güngör, yaşlı kadını Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdikten sonra seferine devam etti.

Şoför Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, lise durağından otobüse binen Fatma Gülfidan'ın bir süre sonra rahatsızlandığını belirterek, "Gözleri kapalıydı. Nefes almakta zorlanıyordu. O sırada eşarbını çözdüm. Yüzüne su sürdüm. O an ben de panikledim bir anda hangi hastane daha yakın diye bir düşündüm. 112'yi arayana kadar zaten ben Manisa Devlet Hastanesi'ne yaklaşmıştım. Otobüsle hastanenin aciline gittim. Hastayı sedyeye aldık. Ben hastayı bıraktıktan sonra tekrar güzergahıma devam ettim. Güzergahımda işim bitirip garaja geldikten sonra, hastanın durumunu merak ettiğim için tekrar hastaneye gittim. Teyzemizin durumu iyiydi. Doktorlar, 'iyi yetiştirmişsiniz' dedi. Teyzenin elini öptüm sohbet ettim. Teyzemizi arayıp sordum, taburcu etmişler durumu iyiymiş." diye konuştu.

Öte yandan, otobüsteki güvenlik kamerası görüntülerinde Fatma Gülfidan'ın otobüse binme anı ve fenalaşmasının ardından şoförün Gülfidan'a müdahalesi yer alıyor.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi
Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklikErdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane OTOBÜS rahatsızlık sağlık şoför yolcu

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Bakanlar Kurulu belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Bakanlar Kurulu belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

İstanbul Haliç'te teknede yangın!

İstanbul Haliç'te teknede yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.