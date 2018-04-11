Kadın ressamdan kimsesiz çocuklar yararına sergi

İzmirli kadın ressam Sehernaz Toksarı, kimsesiz çocuklar yararına Van’da kişisel resim sergisi açtı.

Şişli-Van Öğretmenevinde düzenlenen sergiyle ilgili bir açıklama yapan Sehernaz Toksarı, ikinci kişisel resim sergisini düzenlediğini belirterek, ilkini Hakkari’de gerçekleştirdiğini söyledi. Van’da şimdiye kadar hiçbir kadının resim sergisi açtığını görmediğini ve bu nedenle böyle bir sergiyi açtığını söyleyen Toksarı, Van’daki kimsesiz çocuklar yararına düzenlediği sergide iki yıllık emeğinin olduğunu kaydetti. Toksarı, “10 yıl önce ilk kişisel sergimi Hakkari’de açmıştım. Bu ikinci kişisel sergim. Burada iki yıldan beri eğitim alıyorum. Bu eğitim süresince yaptığım eserleri sergileyip gelirini kimsesiz çocuklara bağışlayacağım” dedi.

4 gün boyunca açık olacak olan sergide 22 eserin görücüye çıktığını dile getiren Toksarı, “Hem doğu hem batıya ait karma resimlerin yer aldığı sergiye tüm Van halkını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise; doğa ve kırsal yaşamının konu alındığı resim sergisinin takdire şayan olduğunu belirterek, “Bunlar çok kolay konu edilecek eserler değil, ama buna cesaret ederek işleyen ve şimdiye kadar hiç resim eğitimi almadan kendi kabiliyetlerini geliştirerek ortaya koyduğu eserlerdir. Ayrıca kimsesiz çocuklar yararına açılmış olması sergiye daha da bir anlam katıyor. Ben bu anlamda Sehernaz Toksarı’yı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.