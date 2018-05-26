"Kadın STK'lerin gayretleri her türlü takdirin üstündedir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, mazlumların acılarının giderilmesi gibi yardım ve destek gereken durumlarda kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) gayretlerinin her türlü takdirin üstünde olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, bazı kadın STK'lerin temsilcileriyle Başkanlığın yemekhanesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Erbaş, ramazanın yoğunluğu içinde Başkanlığın iftar davetini kabul etmelerinden dolayı kadın STK temsilcilerine teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve ahirete iman ile salih amelin birlikte anıldığını hatırlatan Erbaş, "Kur'an'daki salih amelin günümüzdeki müesseseleşmiş şekli Allah için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıdır. Salih amelin saliha kadınlar tarafından ifa edilmesi ayrıca önemlidir." ifadelerini kullandı.

Bir yandan rahmet ve mağfiret iklimine yeniden daha kavuşmanın heyecanını yaşarken diğer yandan dünyada çekilen acılar, sıkıntılar ve devasa sorunlar nedeniyle kalplerin buruk, gönüllerin mahzun olduğunu belirten Erbaş, Gazze, Suriye, Arakan, Yemen ve daha birçok acılı coğrafyanın hüznünü paylaşırken her gün yeni sorunlarla, insanlığın huzuruna kasteden yeni müdahalelerle karşılaşıldığını vurguladı.