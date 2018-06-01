Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

Hisar Caddesi'nde seyreden 07 BEH 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı ardından da boş arsaya uçtu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın etkisiyle şoka giren kadın sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Uzun süre ağlayan ve kendine gelemeyen kadın sürücüyü kazayı haber alıp gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği kadın daha sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülerek devrilen aydınlatma direği ve araziye uçan otomobil ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.
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