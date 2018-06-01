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Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp boş arsaya uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan kadın sürücü şoka girdi.

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

Hisar Caddesi'nde seyreden 07 BEH 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı ardından da boş arsaya uçtu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle şoka giren kadın sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Uzun süre ağlayan ve kendine gelemeyen kadın sürücüyü kazayı haber alıp gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği kadın daha sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülerek devrilen aydınlatma direği ve araziye uçan otomobil ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza sürücü kadın sürücü Antalya Manavgat

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