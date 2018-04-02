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KADIN TİYATROCULARDAN PROTESTO

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

- Kadın tiyatrocular:  Geçtiğimiz hafta mecliste yaşanan kadın oyuncu yasağını hiçbirimiz kabul etmiyoruz.  - Kadın tiyatroculara erkek meslektaşlarından da destek geldi.

- Kadın tiyatrocular: Geçtiğimiz hafta mecliste yaşanan kadın oyuncu yasağını hiçbirimiz kabul etmiyoruz.

- Kadın tiyatroculara erkek meslektaşlarından da destek geldi.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, Güven USTA- İSTANBUL (DHA)
18 Mart Çanakkale anması kapsamında TBMM'deki Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiaları sürerken, 100 kadın tiyatrocu "100 kadın 100 replik" etkinliğinde bir araya geldi. Kadın tiyatro sanatçıları çeşitli eserlerden seçilmiş 100 repliği okudu.

TİLBE SARAN: MECLİS'E YAŞANAN KADIN OYUNCU YASAĞINI KABUL ETMİYORUZ
Kenter Tiyatrosu'ndaki protestoda konuşan Tilbe Saran, " Bugün bir arada olmamız hepimiz için çok kıymetli, geçtiğimiz hafta mecliste yaşanan kadın oyuncu yasağını hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Türkiye halkının iradesini temsil etmesi gereken meclisimizde bu uygulanan kadına sahne yasağını cinsiyet ayrımının en cüretkar örneği olarak görüyoruz" dedi.
Tilbe Saran, "Kadınlar olarak hayatın her alanında varız, var olacağız. Hiçbir erkek aklı siyasi görüşü ne olursa olsun bu varlığı yok edemeyecek. Sahnelerdeki cesaretimizi Afife Jale'den, meclisteki varlığımız yüz yıllık kadın mücadelesinden geliyor. Ve bunu tekrar hatırlatmak için şu an sahnedeyiz. Tüm hafızalara kazınıncaya dek mücadelemize devam edeceğiz, her zaman sözümüzü söyleyeceğiz, her zaman sahnede olacağız. Bugün yüzlerce yazarın dilinden yüz replik okuyacağız" şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan Gülriz Sururi ise "Benim işim başkalarına hikayeler anlatmak, bu hikayeleri ille de anlatmalıyım, anlatmadan yapamam. Ama artık benim için önemli olan anlaşılmak değil, beni dinleyin yeter" dedi.

RUTKAY AZİZ: ÇOK ANLAMLI BULUŞMA
Başta Rutkay Aziz olmak üzere çok sayıda erkek tiyatro sanatçısının da destek için salona geldiği görüldü. Rutkay Aziz yaptığı açıklamada, "Çok anlamlı buluşma bence, çok etkilendim, kadınlarımıza karşı yaşanan her alandaki ayrımcılık şiddet, baskı en sonunda bunun mecliste yaşanılanına tanık olduk ama kadınlarımız cumhuriyetle birlikte sahnede olma hakkını kazanmışlardır. Bu hakkı da kolay kolay bırakmayacaklar. Biz de mücadelelerinin yanında olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Tiyatro önünde toplananlar
-Etkinlikten görüntü
-Saran'ın açıklaması
-Sururi'nin açıklaması
-Aziz'in açıklaması
-Detaylar

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