Kadın trafik polislerine, kadın sürücü desteği

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- EMNİYET mensupları, 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamaya hazırlanırken, İzmir'de trafikte görev yapan kadın polisler, özellikle denetimde kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor. Kadın trafik polisleri, 2018 yılının 3 ayında 25 bin aracı denetledi. Kadın polislere en büyük desteği ise kadın sürücüler veriyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde çalışan 38 kadın personelden, 20'si, trafik akışını düzenliyor, yol kontrolü yapıyor, sürücülerin kurallara uyması için çalışıyor. Denetleme hizmetlerinde çalışan kadın polis memurları, 2'şer kişilik ekipler halinde, İzmir'in trafiğini kontrol altında tutuyor. 18 yıllık polis memuru Neşe Sağcan, 6 yıldır ekiplerde görevli. Her zaman dışarda olduklarını ve sürücülerden ilginç tepkiler aldıklarını söyleyen Neşe Sağcan, bazı sürücülerin kadın trafik polisleri ile karşılaştıklarında çok şaşırdıklarını söyledi. Bunun yanı sıra çok güzel tepkiler de aldıklarını belirten Sağcan, "Kavşaklarda bize selam gönderip çok güzel olduğumuzu söyleyen çok sayıda kişi var. Sıkıntı yaşadığımız zamanlar da oluyor. Agresif sürücülerimiz çok fazla. Ama bir kadın olarak bunların üstesinden gelebiliyoruz. Bir oğlum var, yaptığım işten dolayı o da çok memnun. Bir kadının aktif şekilde çalışması onu da mutlu ediyor" dedi.

'VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ İÇİN BURDAYIZ'

Aynı şubede görevli 18 yıllık polis memuru Aysun Baybörü de 4 yıl önce ekiplerde göreve başladı. İşini severek yaptığını vurgulayan Baybörü, özellikle kadınlardan cesaret verici sözler duyduklarını ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Baybörü, şöyle konuştu:

"Trafikte olmak güzel ancak bazen kötü anlarımız da olabiliyor. Çünkü çok farklı insanlarla karşılaşabiliyoruz. Buna rağmen çevremizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Özellikle kadınlardan çok fazla tebrik alıyoruz. Bizi görünce gurur duyduklarını söylüyorlar. Bu durum bizi mutlu ve motive ediyor. Bu şekilde geri dönüşler almak güzel. Dışarısı yoğun, yorucu ama güzel. Trafikteki denetimleri titizlikle yapmamızdaki tek amaç, daha güvenli bir trafik akışı sağlamak. Bazen kural ihlalinden dolayı ceza yazdığımızda tepki gösterenler oluyor ama herkes şunu bilmeli ki biz vatandaşların güvenliği için buradayız."

'SAHA GÖREVİNİ MEMURLAR İSTEDİ'

İzmir Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürü Şamil Özsagulu, kadın polis memurlarının vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla ekip hizmetlerinde görevlendirildiklerini söyledi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yüzde 10'luk bölümünü kadın personelin oluşturduğunu kaydeden Şamil Özsagulu, "Kadın personel ekiplerimiz, yolcuların sağlıklı şekilde seyahat etmeleri ve kent merkezinde trafik kazalarını en aza indirmek için üstün bir çaba sarf ediyorlar. 2018 yılının 3 ayında 25 bin araç sadece kadın personel tarafından denetlendi. Trafik güvenliğinde, kadın personelimizin önemli bir payı olduğunu ortada" ifadelerini kullandı. Kadın trafik memurlarının alanda çalışmasının özel bir tercih olmadığını açıklayan Özsagulu, personelin istekleri doğrultusunda bu şekilde bir çalışma sistemi kurduklarını vurguladı.

YOLCULARDAN KADIN POLİSLERE DESTEK

Trafik kontrol noktalarında kadın polis memurları ile karşılaşan sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Memurlara destek veren sürücülerden Hasip Sabunoğlu, kadın trafik polislerinin bu görevi yürütmesinin çok güzel olduğuna değindi. Taner Sarıhan isimli sürücü ise "Trafikte kadın memur görmek çok önemli, İzmir'e yakışan bir durum. Kadın daha zarif, daha insancıl" dedi. Bazı sürücüler de trafik polislerinin kadın olmasının çok daha iyi olduğunu çünkü kadınların daha kibar ve güven verici olduklarını belirtti.