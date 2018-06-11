Kadın Üretici Pazarı'nda güneş enerjili serinlik

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde Kadın Üretici Pazarı ve Balık Pazarı güneş enerjisiyle çalıştırılan merkezi klima sistemi ile serinletilmeye başladı. Yeni sistem daha serin bir ortamda alışveriş imkânı ve ürünlerin de daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Mezitli Belediyesi, güneş enerjisi ile çalışan merkezi klima sistemini hizmete aldı. İlk etapta Kadın Üretici Pazarı ve Balık Pazarı'nda uygulanmaya başlanan yeni yöntem büyük beğeni topladı. Kadınların pazarda daha serin bir ortamda ürünleri bozulmadan satış yapmalarına olanak sağlayan klimalar, yaz sıcağından korkarak alışverişe çıkmayan vatandaşlara da büyük kolaylık sunuyor. Güneş enerjisiyle son derece ekonomik serinlik sağlayan sistemin yakında diğer alanlarda da kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Aşırı yaz sıcaklarına rağmen daha serin bir ortamda satış yapmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren üretici kadınlar, "Başkanımıza sonsuz teşekkür ederiz. Ne istediysek yerine getirdi. Pazarımız için tuvalet istedik hemen yaptı. Namaz kılan arkadaşlarımız için mescit istedik hemen yapıldı. Çeşme istedik yapıldı. 'Yaz sıcaklarında yanıyoruz' dedik, pazarımıza klima taktırdı. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, göreve geldiği ilk dönemden başlayarak Kadın Üretici Pazarlarına büyük önem verdiklerini söyledi. Muhtelif yerlerde kadın üreticiler için pazarlar yaptıklarını kaydeden Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar yapmakla kalmadık, burada verilen hizmetin sağlıklı ve modern olması için her türlü ihtiyacını da karşıladık. Kadınlar daha rahat ortamda çalışsın derken, tüketiciler de daha iyi ortamda alışveriş yapsın istedik. Bu klimanın başka bir yönü de güneş enerjisi ile havayı soğutmasıdır. Hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı bir ortam sağlamış olduk. Temiz enerji kullandık. Bu uygulamadan herkes çok memnun kaldı. Kadınlarımız her şeyin en iyisine layık."

Bu hizmeti daha da yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Tarhan, "Sadece Kadın Üretici Pazarımızda değil, Belediye Balık Pazarı'nı da güneş enerjisi ile soğutmaya başladık. İmkânlarımız ve bütçemiz dâhilinde tüm pazarlarımızda bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Kuşkusuz ihtiyaçlar sonsuzdur ama biz insanımızın daha mutlu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelişmiş ülkeler ne yapıyorsa aynı hizmeti halkımıza sunacağız" dedi.