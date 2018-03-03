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Kadın ve çocuk düşmanlarına devletin kapısı kapalı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 07:19 | Son Güncelleme

Kadın ve çocuk istismarcıları ile şiddet suçu işleyenlere devlet kapısı da kapanıyor. Hazırlanan taslakla bu suçu işleyenler memur, kamu işçisi, polis ya da asker olamayacak. Düzenleme torba yasaya eklenecek.

Kadın ve çocuk düşmanlarına devletin kapısı kapalı!

Hükümet, son günlerde artan çocuk ve kadın istismarlarına karşı çok önemli bir yasa çalışması yapıyor. 6 bakanlığın ortak yürüttüğü çalışmayla bu suçları işleyenlere karşı hem cezaların artırılması hem de önleyici tedbirlerin alınması gündemde. Bu konuda hazırlanan yasal düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilecek. Cezalarla ilgili bu hazırlıklar devam ederken, çok önemli bir başka çalışma daha sessiz sedasız sürdürülüyor. Başbakanlıkta Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında bir toplantı yapılarak kamu kurumlarında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıya Çalışma, Maliye, Aile ve Adalet gibi konuyla ilgili bakanlıkların temsilcileri katıldı. Alınan kararla istismar ve taciz suçuyla birlikte kadına şiddet suçu işleyenlere kamu kurumlarının kapısı tamamen kapatılacak. Bu konudaki yasal düzenleme ise çok yakında Meclis gündemine gelecek torba yasaya eklenecek.

YASALAR DEĞİŞİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Hem 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'na eklenecek madde ile hem de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KİT'ler ve sözleşmeli personel), 926 Sayılı Yasa (TSK personeli) ve 2802 Sayılı Yasa'da (Hakim- Savcı) yapılacak değişikliklerle gerek çocuk, gerekse kadınlara yönelik istismar, taciz, tecavüz gibi suçları işleyenlerle kadına karşı şiddet suçu işleyenlere devlet kapısı kapatılacak. Bu suçları işleyenler memur, sözleşmeli memur, işçi ya da taşeron gibi kamu personeli statüsünde devlet kurumlarında hiçbir statüde görev alamayacak. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ya da Emniyet teşkilatında da göreve gelemeyecek. Söz konusu suçlardan mahkum olanlar hakim, savcı gibi adli personel de olamayacak.

657 Sayılı Kanun'da şu anda "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak" şartları aranıyor. Bunlara çocuk, kadın istismarı ve kadına şiddet suçları da eklenmiş olacak.

TACİZ İŞTEN ATILMA SEBEBİ OLACAK

Kamuda bu hazırlık sürerken özel sektörde de kadına yönelik suçlar işten atılma sebebi sayılıyor. 4857 Sayılı İş Kanunu'nda işçinin haklı nedenle atılmasına sebep olan haller içinde kadına yönelik suçlar da bulunuyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sayılırken, "İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması" da atılma sebebi olarak belirtiliyor. Çalışma hayatı mevzuatımız ayrıca kadınların çalışma şartlarından, analık hallerine kadar birçok konuda işverenin alması gereken tedbirleri de belirliyor.

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cinsel istismar Çocuk taciz kadın kadına şiddet memur

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
harika
Bildiğin teşvik ediyorlar işte.
çok saçma bir çalışma bunlar caydırıcı değil idamı getirecekler çocuk tacizcilerine kadınlara tecavüz edenlere bilerek adam öldürenlere idam edeckler başka çaresi yok Allahın şeriatı şartt
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