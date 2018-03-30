Kadın ve spor merkezi hizmete açıldı

Muş’un Malazgirt Belediyesi tarafından Belediye İş Merkezi en üst katında Kadın Spor ve Yaşam Merkezi açıldı.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ilçeye yeni bir hizmet daha kazandırarak, ilçe halkının büyük beğenisi kazanmaya devam ediyor. Kayyum olduğu günden beri yaptığı hizmetler ile adından söz ettiren ve ilçe halkının kalbini kazanan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ilçeye yaptığı hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Başkan Vekili Kırlı, Malazgirt Belediyesi olarak başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm bireyleri için güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Bugün birçok yönüyle özel ve güzel bir günü yaşıyoruz. Çok şükür, ilçemize kazandırdığımız Selcan Hatun Kadın Spor ve Yaşam Merkezinin açılışını yaptık. Kadınlarımız gerçekten bizler için çok önemli ve bizler de onlara layık eserler hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Doğumdan ölene kadar hayatın her safhasında var olan kadınlarımızın ilçede doğru düzgün gidip oturacakları bir yerleri yoktu. Hem ilçemizde yaşayan ablalarımız bacılarımız hem de köylerimizden ilçe merkezine gelen analarımız ve bacılarımız için bu yeri açtık. Bu yaşam merkezinde kadınlar bir yandan spor yaparken diğer yandan çocukları hem oyun oynayıp hem de ders yapma imkânı bulacaklar. Çocuklu bayanlar için çocuk emzirme odası var. Bayanların olmazsa olmazlarından biride sohbettir. Onlar içinde hem sohbet odası hem de çay ve kahvelerini yudumları için küçük bir kafeteryamız var. Bayan mescidi var. Yanı bir bayanın rahatı ve huzuru için her şey düşündük" dedi.