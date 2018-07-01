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Kadın yelkenciler barış seyrini tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 20:55 | Son Güncelleme

Dünyaya "barış" mesajı vermek için Muğla'nın Bodrum ilçesinden "Doğu Akdeniz-Kıbrıs Barış Seyri"ne çıkan 4 kadın yelkenci, 44 gün süren yolculuklarını tamamladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için yola çıkan 4 kadın yelkenci, yaklaşık bin 400 millik 44 gün süren yolculuklarını Bodrum'da tamamladı.

Kendilerine "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan, dünyaya barış mesajı vermek için 19 Mayıs'ta Bodrum'dan yola çıktı.

"Tutku mm" isimli 13 metrelik yelkenli tekneyle "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için Bodrum Marina'dan "Yurtta barış, dünyada barış" sloganıyla yola çıkan ekip, yolculuklarını yine Bodrum'da tamamlandı.

Marmaris, Fethiye, Finike, Kaş, Antalya, Alanya, Gazipaşa, Side, Anamur ve Mersin gibi belirlenen 23 noktada mola veren ekip, Girne'de seyir fotoğraflarından oluşan sergi açtı.

Dönüş yolculuğunun sonunda Bodrum Marina'da düzenlenen törende çiçeklerle karşılanan ekip, bekleyenlerle sarılıp hasret giderdi.

Teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Aslında bizim için bir maratondu. Gittiğimiz yerlerde çok güzel karşılandık. Barış çığlıkları atıyoruz." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Bodrum'dan yola çıkarak 19 Mayıs 2019'da Samsun'da olmayı planladıklarını kaydeden Hasipek, barış seyrinde farklı noktalarda 28 kadının yolcu olarak eşlik ettiğini söyledi.

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"Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" bodrum dönüş kadın yelkenci Muğla tekne

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