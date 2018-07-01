Kadın yelkenciler barış seyrini tamamladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için yola çıkan 4 kadın yelkenci, yaklaşık bin 400 millik 44 gün süren yolculuklarını Bodrum'da tamamladı.
Kendilerine "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan, dünyaya barış mesajı vermek için 19 Mayıs'ta Bodrum'dan yola çıktı.
"Tutku mm" isimli 13 metrelik yelkenli tekneyle "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için Bodrum Marina'dan "Yurtta barış, dünyada barış" sloganıyla yola çıkan ekip, yolculuklarını yine Bodrum'da tamamlandı.
Marmaris, Fethiye, Finike, Kaş, Antalya, Alanya, Gazipaşa, Side, Anamur ve Mersin gibi belirlenen 23 noktada mola veren ekip, Girne'de seyir fotoğraflarından oluşan sergi açtı.
Dönüş yolculuğunun sonunda Bodrum Marina'da düzenlenen törende çiçeklerle karşılanan ekip, bekleyenlerle sarılıp hasret giderdi.
Teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Aslında bizim için bir maratondu. Gittiğimiz yerlerde çok güzel karşılandık. Barış çığlıkları atıyoruz." dedi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Bodrum'dan yola çıkarak 19 Mayıs 2019'da Samsun'da olmayı planladıklarını kaydeden Hasipek, barış seyrinde farklı noktalarda 28 kadının yolcu olarak eşlik ettiğini söyledi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası
Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum