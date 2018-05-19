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Kadın yelkencilerden barış seyri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Muğla'da 4 kadın yelkenci, dünyaya "barış" mesajı vermek için 44 gün sürmesi planlanan "Doğu Akdeniz-Kıbrıs Barış Seyri" için yola çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kadın yelkenci, 44 gün sürmesi planlanan "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için yola çıktı.

Kendilerine "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan, dünyaya barış mesajı vermek için deniz turuna çıkmaya karar verdi.

"Tutku mm" isimli 13 metrelik yelkenli tekneyle "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için Bodrum Marina'dan uğurlanan ekip, "Yurtta barış, dünyada barış" sloganıyla yola çıktı.

Marmaris, Fethiye, Finike, Kaş, Antalya, Alanya, Gazipaşa, Side, Anamur ve Mersin gibi belirlenen 23 noktada mola verecek ekip, Girne'de seyir fotoğraflarından oluşan sergi açacak.

Dönüş yolcuğu, 1 Temmuz'da Bodrum Marina'da tamamlanacak.

Teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış için yelken açacaklarını söyledi.

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"Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" “Deniz Tutkusu Seyirde” bodrum liman Muğla Uğurlama

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