Kadın yelkencilerden barış seyri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kadın yelkenci, 44 gün sürmesi planlanan "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için yola çıktı.
Kendilerine "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan, dünyaya barış mesajı vermek için deniz turuna çıkmaya karar verdi.
"Tutku mm" isimli 13 metrelik yelkenli tekneyle "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri" için Bodrum Marina'dan uğurlanan ekip, "Yurtta barış, dünyada barış" sloganıyla yola çıktı.
Marmaris, Fethiye, Finike, Kaş, Antalya, Alanya, Gazipaşa, Side, Anamur ve Mersin gibi belirlenen 23 noktada mola verecek ekip, Girne'de seyir fotoğraflarından oluşan sergi açacak.
Dönüş yolcuğu, 1 Temmuz'da Bodrum Marina'da tamamlanacak.
Teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış için yelken açacaklarını söyledi.
Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!
Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum