Kadın yelkencilerden barış seyri

Muğla'nın Bodrum ilçesinden "Doğu Akdeniz-Kıbrıs Barış Seyri" için 42 gün önce yola çıkan 4 kadın yelkenci, son molalarını Marmaris'te verdi.

Kendilerine "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan, dünyaya barış mesajı vermek için çıktıkları deniz turunda Marmaris’te son liman ziyaretini yaptı.

"Tutku mm" isimli 13 metrelik yelkenli tekneyle "Doğu Akdeniz-Kıbrıs Barış Seyri" için Bodrum Marina'dan 19 Mayıs'ta uğurlanan ekip, "Yurtta barış, dünyada barış" sloganıyla yola çıktıkları yolda 42. günde Marmaris'te çiçeklerle karşılandı.

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Finike, Kaş, Antalya, Alanya, Gazipaşa, Side, Anamur ve Mersin gibi belirlenen 23 noktada mola veren ekip, Girne'de seyir fotoğraflarından oluşan sergi açtı.

Teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış çağrısı yapmak için Kırçiçeği'nin desteğiyle çıktıkları 44 günlük yelken yolculuğunda son molayı verdiklerini söyledi.

Barış için yelken açtıklarını vurgulayan Hasipek, "42 gündür denizlerdeyiz. İki gün sonra Bodrum’da sonlandıracağız. 23 noktaya uğradık. 27 kadın yolcumuz oldu bu seyirde. Kah yelken yaptık, kah motor yelken yaptık. Biz amacımıza ulaştık. Çok güzel bir şekilde karşılandık Girne'de. Barış için yelken açmaya devam edeceğiz." dedi.

Hasipek, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında Bodrum’dan yola çıkarak 19 Mayıs 2019’da Samsun'da olmayı planladıklarını kaydetti.

