Kadın yolcu, havalimanında vefat etti

İSTANBUL (AA) - İsviçre'nin Zürih kentine gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda rahatsızlanan 65 yaşındaki kadın yolcu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre bu sabah Adana'dan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen kadın yolcu D.B., Zürih'e gitmek için oğluyla pasaport işlemlerini yaptı.

Dış Hatlar Gidiş Katı'ndaki gümrüklü salonda saat 07.15'te sefer için beklemeye başlayan yolcu, bu sırada fenalaşınca sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.B, yaşamını yitirdi.

İşlemlerin ardından cenaze, ambulansla morga kaldırıldı. Kadın yolcunun kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

