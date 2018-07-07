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"Kadın Yunuslar" asayişe katkı sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da "Yunus Timleri"nde görevli kadın polisler, ustalıkla kullandıkları motosikletler üzerinde kentte huzur ve güvenliğin tesisi için suç ve suçlularla mücadelede ediyor - Polis Çiğdem Aydın: - "Erkek arkadaşların çoğunun boyu benden uzun, benden ağırlardır da ama gördüğünüz gibi aynı şekilde sürebiliyoruz motosikleti. Tabii ki gücün bazı yerlerde, bazı durumlarda ayrımı olacaktır ama bizim de avantajlı olduğumuz yerler var" - Polis Dilek Kestek: - "Vatandaşlar kadın polisleri sokakta görmeye çok alışık değil. Genelde gördüklerinde şaşırıyorlar. Çocuklar bizi gördüklerinde, 'Ben de polis olmak istiyorum.' diyorlar. 'Nasıl polis oldun abla?' diye soranlar oluyor. Kadın polislere karşı yaklaşım oldukça güzel"

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - İstanbul'da huzur ve güvenliğin sürekliliği için emniyet teşkilatı teyakkuz halinde 7/24 görev yaparken, motosikletli kadın polisler de suç ve suçlularla mücadele ederek buna katkı sağlıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Vatan aşkı ve millet sevgisiyle" sloganıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürürken, "polis-vatandaş el ele" düşüncesi doğrultusunda toplumun her kesimiyle diyalog kurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Yunus Timleri'nde (motorize) görev alan kadın polisler, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda ilçelerde de görev yapmaya başladı.

Kadın yunusların ilk görev aldığı ilçe Sarıyer oldu. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Yunus Timlerine katılan Çiğdem Aydın ve Dilek Kestek, ustalıkla kullandıkları motosikletle cadde ve sokakları dolaşarak asayişi sağlıyor.

Kimi zaman motosikletle hırsızlık, gasp ve kapkaç şüphelilerini kovalayan kadın polislere, şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaparken, toplumun düzenini bozan kişilere gerekli cezai işlemi uygularken ya da huzur uygulamalarında kadınların üstlerini ve eşyalarını kontrol ederken rastlamak mümkün.

Silahlarını da profesyonelce kullanan kadın polisler, suçları oluşmadan önleyebilmek ve olay anında vatandaşa hızlı hizmet sunabilmek için azami gayret gösteriyor. Vatandaşların takdirini toplayan kadın polisler, özellikle ilçedeki kadın ve çocuklardan büyük destek görüyor.

- "Polislik gönül işi"

Polis Çiğdem Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıldır emniyet teşkilatında görev aldığını, çeşitli birimlerde çalıştığını ancak Yunus Timlerini sevdiği için bu birimi özellikle tercih ettiğini söyledi.

Görevini ilk günkü sevgi ve heyecanla yaptığını belirten Aydın, işini severek yaptığı için zorlanmadığını, polisliğin "gönül işi" olduğunu dile getirdi.

Çevresindeki insanların kendisiyle gurur duyduğunu aktaran Aydın, "Çevremdeki insanlar beni gördüklerinde her zaman gurur duyduklarını söylüyor. Çok güzel tepkiler alıyorum. Bu da beni motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Şark görevini Batman'da yaptığını ve burada ayrı bir tecrübe kazandığını anlatan Aydın, şark hizmetinin ardından yeniden İstanbul'a döndüğünü kaydetti.

Aydın, kadınların toplumun her alanında aktif görev alabileceğine inandığını vurgulayarak, "Kadın erkeğin yaptığı her işi yapabilir, yeter ki fırsat verilsin." dedi.

Motosiklet kullanmayı sevdiğine ve kullandığı motosikletin 300 kilogramdan ağır olduğuna işaret eden Aydın, "Erkek arkadaşların çoğunun boyu benden uzun, benden ağırlardır da ama gördüğünüz gibi aynı şekilde sürebiliyoruz motosikleti. Tabii ki gücün bazı yerlerde, bazı durumlarda ayrımı olacaktır ama bizim de avantajlı olduğumuz yerler var." diye konuştu.

Ailenin tek çocuğu olan ve yakın akrabalarından çok sayıda asker ve polis bulunan Aydın, teşkilattaki meslektaşlarının birbirine saygının tam olduğunu, büyük küçük tüm meslektaşlarının kendisine 'abla' dediğini sözlerine ekledi.

- "Emniyet teşkilatını içine girdikçe daha çok sevdim"

Polis Dilek Kestek ise 2 yıl önce mesleğe başladığını, Çiğdem Aydın gibi kendisinin de ailenin tek çocuğu olduğunu söyledi.

Tek çocuk olması dolayısıyla ailesinin kendisini sakındığına, buna rağmen mesleğine ailesinin desteğiyle girdiğini anlatan Kestek, "Benim kararımın arkasında durdular. Şimdi gurur duyuyorlar." dedi.

"Emniyet teşkilatını sevdiğim için polis oldum. İçine girdikçe daha çok sevmeye başladım. Anne ve babamı gururlandırıyorsam tabii ki bu benim için büyük bir mutluluk." diyen Kestek, vatandaşların sahada kadın polis görmeye alışık olmadığını, gördüklerinde şaşkın gözlerle baktıklarını söyledi.

Kestek, "Vatandaşlar kadın polisleri sokakta görmeye çok alışık değil. Genelde gördüklerinde şaşırıyorlar. Çocuklar bizi gördüklerinde, 'Ben de polis olmak istiyorum.' diyor. 'Nasıl polis oldun abla?' diye soranlar oluyor. Kadın polislere karşı yaklaşım oldukça güzel aslında. Kadın polisleri daha yakın görebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Polisliğin erkek mesleği gibi görüldüğünü, bu algının zamanla değişeceğini kaydeden Kestek, teşkilatta görev alan kadın personel sayısının hızla arttığına işaret etti.

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asayiş Emniyet Kadın yunus polis Polis Çiğdem Aydın Polis Dilek Kestek Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü

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