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Kadına şiddete "dayak makyajı" ile dikkati çekmeye çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te makyajla "dayak yemiş" görüntüsü verdikleri üniversite öğrencisiyle sokaklarda dolaşan kadınlarla ilgilenen olmadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için makyajla "dayak yemiş" görüntüsü verdikleri üniversite öğrencisiyle sokaklarda dolaşan kadınlarla ilgilenen olmadı.

Üniversite öğrencisi Şeyma Kozlu ve 5 arkadaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkati çekmek istedi.

Makyöz Müjgan Eryapan'ın, bir gözü morarmış ve şişmiş, burnundan da kan aktığı görüntüsü verdiği Kozlu ile arkadaşları bir süre sokaklarda dolaştı.

Vatandaşlardan bazıları Kozlu'yu fark etmezken, bazıları da görmesine rağmen ilgilenmedi.

Makyöz Eryazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Kadına şiddetin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğunu ifade eden Eryazgan, "Artık kadına şiddeti durdurmalıyız. Bir kadın ister eğitimli olsun ister eğitimsiz olsun şiddete maruz kalabiliyor. Şiddet, kadınlar için zayıflıktır. Bizler de böyle bir etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.

Eryazgan, şiddet görmüş izlenimi verdikleri kadının sokak sokak gezdiğini ancak kimsenin dikkatini çekmediğini dile getirerek, "İnsanlar sadece baktılar. Bence insanlar bu duruma alışmış. Normal gibi karşılıyor. Umarım bu sorun bir an önce çözülür." dedi.

Üniversite öğrencisi Şeyma Kozlu da "Kadına şiddete hayır'" demek için böyle bir etkinlik içerisinde yer aldığını dile getirdi.

Kadına şiddetin önlenmesi gerektiğini aktaran Kozlu, kadınların hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

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kadına şiddet

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