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Kadına şiddete makyajlı ve danslı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 17:04 | Son Güncelleme

Adana’da Genç Girişimciler Derneği, kadına şiddete tepki amacıyla erkeklere şiddet görmüş kadın makyajı yapıp, ‘One Billion Rising’ olarak bilinen kadına şiddet dansını yaptı.Genç Girişimciler Derneği Başkanı Sina Yağmur ve dernek üyeleri, kadına şiddete dikkat çekmek için Atatürk Parkı’nda toplandı.

Adana’da Genç Girişimciler Derneği, kadına şiddete tepki amacıyla erkeklere şiddet görmüş kadın makyajı yapıp, ‘One Billion Rising’ olarak bilinen kadına şiddet dansını yaptı.
Genç Girişimciler Derneği Başkanı Sina Yağmur ve dernek üyeleri, kadına şiddete dikkat çekmek için Atatürk Parkı’nda toplandı. Toplam 20 kişilik grup, parkta ‘One Billion Rising’ olarak bilinen kadına şiddet dansını yaptı. 5 erkek ise şiddet görmüş kadın makyajı ve kıyafetleri ile cansız manken olarak gösteride yer aldı.
Genç Girişimciler Derneği Başkanı Sina Yağmur, “Kadına şiddete farkındalık oluşturmak için dans gösterisi planladık. Aynı zamanda empati kurmak açısından erkeklere de şiddet görmüş kadın makyajı yapıp kıyafet giydirdik. ‘One Billion Rising’ olarak bilinen kadına şiddet dansını yapacağız. Toplumumuzun kanayan yarası kadına şiddet konusuna bu şekilde bir farkındalık oluşturabilirsek mutlu olacağız. Bu tarz gösterilerle kadına şiddetin, hatta insana şiddetin artık önüne geçmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Doğru ifadeler ile sorunlar çözülebilir diye düşünüyoruz”
Şiddet görmüş kadın makyajı yapmış bir erkek sanatçı ise, “Kadınlara yapılan şiddete karşı olduğumuzu göstermek için bir farkındalık oluşturmak için bu şekilde olduk. Durum ne olursa olsun kadınlarımıza bu şekilde tepki verilmesi yerine daha doğru ifadeler ile sorunlar çözülebilir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kadına şiddete tepki için yapılan dans gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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