Kadına şiddette karşı fotoğraf sergisi

Van’ın Erciş ilçesinde kadına şiddete karşı dikkat çekmek için açılan fotoğraf sergisi büyük ilgi görürken, sergiden elde edilen gelirin tamamının ise şehit ailelerine bağışlanacağı belirtildi.

Ercişli fotoğraf sanatçısı Necmettin Karaca tarafından gönüllü mankenlerle temsilen hazırlanarak fotoğraflanan 30 eserin sergisi kaymakamlık bahçesinde vatandaşların dikkatine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, hazırlanan bu fotoğraf sergisinin tüm dünya insanlarına önemli bir mesaj niteliğinde olduğunu belirterek, ‘’Medeni dünyanın bir parçası olduğumuzu iddia ediyoruz. Ancak, her yıl maalesef artan bir şekilde kadına şiddet dediğimiz günümüzle, çağımızla, toplumumuzla bağdaşmayan bir olguyla karşı karşıyayız. Çok şükür ki, ilçemiz bu konuda ülke standartlarının da altında bir durumdadır. Ve biz ilçe olarak bu durumdan son derece memnunuz. Bize yakışan da zaten budur. Bugün burada değerli Osman Kaya hocamızın organizasyon ve flansörlüğünde başta Necmettin Karaca ve Ali Dağer hocalarımız olmak üzere fotoğraf sanatçılarımız ortaya koyduğu bir emekle inşallah bir nebze olsun bir farkındalık ortaya koyabildikse ne mutlu bize. Bizler de elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık. Bu faaliyetin inşallah ülkemizde bu olumsuz hadiseye bir nebze olsun bir geriletme faydası olacağı ümidiyle serginin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri yürekten kutluyorum’’ dedi.

Konuşmanın ardından davete katılan sivil toplum örgüt temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli satışa sunulan ve alt limit 500 TL olan resimlerden satın alıp şehit ailelerine katkı sundular. 30 fotoğrafın sergilendiği etkinlikte 22 tablo ise çok kısa bir süre içinde alıcısını buldu.

Fotoğraf sergisine, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Ağır Ceza Başkanı İsmail Geçeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği heyeti ile çok sayıda davetli katıldı.