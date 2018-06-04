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KADINA SOKAK ORTASINDA SALDIRI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 21:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadın saldırıya uğradı.

İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadın saldırıya uğradı. Kadını arkadaşları ve sivil polisler saldırgandan kurtarırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Beyoğlu'nda 31 Mayıs tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın, 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada Mustafa A.'nın saldırısına uğradı. Genç kadını yanındaki arkadaşları ve o anda caddeden geçen sivil polisler kurtardı. Neden saldırdığı öğrenilemeyen Mustafa A. gözaltına alındı. Genç kadının şikâyetçi olduğu Mustafa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kadın ve 2 arkadaşı kaldırımda yürüyor. Bu sırada önlerinden yürüyen kişi, biranda genç kadına saldırıyor. Arkadaşları ve o sırada caddeden geçen 2 polis, genç kadını saldırganın elinden kurtarıyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Genç kadının 2 arkadaşıyla kaldırımda yürümesi
-Önlerinde yürüyen kişinin kadına saldırması
-Arkadaşları ve polislerin kadını kurtarması

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