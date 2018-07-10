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Kadına ve çocuğa yönelik istismara karşı tek yürek oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:49 | Son Güncelleme

 BODRUM'da kadınlar, çocuk istismarını ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Kadına ve çocuğa yönelik istismara karşı tek yürek oldular

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da kadınlar, çocuk istismarını ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.
Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan bir grup kadın, çocuk istismarına ve kadına yönelik şiddete karşı Bodrum Kadın Dayanışma Derneği öncülüğünde, ellerinde tepkilerini dile getiren dövizlerle biraraya geldi. 'Erkek adalet değil gerçek adalet', 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz', 'Failleri atlama yasaları uygula', 'Yaşasın feminist mücadelemiz', 'Kadınlar artık susmayacaklar', 'Failleri aklama, yasaları uygula', 'Hayır, hayır demektir', 'İdam istemiyoruz, yasaları uygula' sloganları atan kadınlar, daha sonra düdük çalıp, alkışlı protestoda bulundu.
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, kadınların artık bir arada olmaları gerektiğine ve yapılan her türlü istismarlara karşı tepkilerini göstermeleri gerektiğini belirtip, "Çocuğa ve kadına yönelik cinsel istismar ve şiddeti önlemek yerine, suç gerçekleştikten sonra kısasa kısas ve Ortaçağ mantığına dayalı, evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde kullanılan idam çığırtkanlığı hiçbir şekilde çözüm teşkil etmez. Oysa, çocuğa ve kadına karşı cinsel istismar ve erkek şiddetine dayalı suçlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda suçun yargılanması ve cezalandırılması için gerekli ve yeterli cezalandırma hükümleri mevcut. Ancak, kamuoyuna mal olan davalarda görüldüğü üzere, bu hükümlerin gerçekleştirilmesine yönelik adalet ve yargı sisteminin yetersiz ve erkek lehine uygulamaları söz konusu. Var olan cezaların uygulanması esnasında, 'rıza' tartışması, 'kadının özel hayatı', 'çocuğun sesini çıkarmamış olmasını kabul ve rıza olarak algılayarak' hüküm kurulması ve erkek failin cezasız, hatta beraat ederek toplum nezdinde aklanması, sorunun asıl unsurlarından biridir. İşlenen suçun cezai karşılığı mevcut, uygulaması yok. Bunun nedeni çok açık, kadın ve çocuk, erkek sisteminde hizmet ve itaat etmekle yükümlü oldukları algısı toplumda ve devlet gözünde hakim. İtiraz eden tüm unsurları susturmak, köleletirmek için kurulu bir erkek dünyası var edilmekte" dedi.
Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

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Kadına ve çocuğa yönelik istismara karşı tek yürek oldularKadına ve çocuğa yönelik istismara karşı tek yürek oldularKadına ve çocuğa yönelik istismara karşı tek yürek oldularKadına ve çocuğa yönelik istismara karşı tek yürek oldular

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