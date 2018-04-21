Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Düzce İl Özel İdaresi personeline ‘Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele’ eğitimi verdi.

Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi tarafından Düzce İl Özel İdaresi personellerine ‘Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele’ eğitimi verildi. Düzenlenen eğitimin sunumu Psikolog Meryem Çetin tarafından gerçekleştirdi. Eğitimde, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar ve şiddet gören kadının başvurabileceği kuruluşlar hakkında bilgiler verildi. Eğitim, soruların cevaplandırılması ile son buldu.