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Kadına yönelik şiddete karşı akıllı telefon uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:13 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla akıllı telefonlar için geliştirilen Kadın Destek (KADES) uygulaması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katıldığı programda tanıtıldı.

Kadına yönelik şiddete karşı akıllı telefon uygulaması

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla akıllı telefonlar için geliştirilen Kadın Destek (KADES) uygulaması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katıldığı programda tanıtıldı.
Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenen KADES tanıtım programına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte protokol üyeleri, askeri personel ve emniyet personeli katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne değinerek, "Acımasızca çocukların öldürüldüğü, insanların hayat haklarının ortadan kaldırıldığı ve büyük ülkelerin buna kılıf bulmaya çalıştıkları bir tiyatroyu hep birlikte izliyoruz. 21'inci Yüzyıl'da yaşananlar insanlığın vicdanını kanatmaktadır" dedi.
BİR DOKUNUŞLA YARDIM ÇAĞRISI
Bakan Soylu, daha sonra kadınların emekçi ve fedakâr olduğunu belirterek, kendisinin kadına yönelik şiddete karşı hassasiyetinin de biraz fazla olduğunu söyledi. Ardından KADES hakkında bilgiler veren Soylu, şunları söyledi:
"KADES ile kadına yönelik risk ve tehdit durumlarının önüne geçebilme ve acil durumlarda müdahale süresinin kısaltılması hedeflenmektedir. Bakanlığımıza ait diğer 125 dijital altyapı projesinde olduğu gibi KADES de yerli ve milli bir yazılımdır. KADES ilk olarak 24 Mart 2018 tarihinde kullanılmaya başlandı. O tarihten bu yana da sistemin sağlıklı çalışıp çalışmadığı konusunda testler yapıldı. Bu uygulama sayesinde kadınların herhangi bir tehdit halinde bir dokunuşla en hızlı şekilde kolluk birimlerimize ulaşarak yardım alması, daha sonra da gelişen olayların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devredilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. KADES bir akıllı telefon uygulamasıdır. Bu uygulamayı kadınlarımız telefonlarına indiriyorlar ve ardından TC kimlik numaralarını ve diğer bilgilerini girerek sisteme dahil oluyor. Herhangi bir tehlike durumunda uygulamayı tıkladıklarında sisteme bağlanıyorlar ve şiddete maruz kalmış olan kadınların ihbarı tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşıyor. Otomasyon sistemine alarm olarak düşüyor, aynı anda yardım isteyen kişinin konumu bildiriliyor. En yakın kolluk birimi oraya sevk ediliyor."
UYGULAMAYI 24 BİN KİŞİ İNDİRDİ
Daha sonra KADES'in uygulamaya konulduğu tarihten itibaren indirilme ve ihbarda bulunma istatistiklerini açıklayan Soylu, KADES'in bugüne kadar 24 bin 584 kişi tarafından indirildiğini belirterek acil durumda kalan 31 kadının da ihbarda bulunulduğunu söyledi. Soylu ayrıca ihbarın düştüğü andan itibaren olaya müdahale süresinin yalnızca 5 dakika olduğunu vurguladı.
'KADINA ŞİDDET BİR İNSANLIK SUÇUDUR'
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise KADES ile birlikte kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve en hızlı şekilde müdahalenin sağlanmasında yeni bir aşamaya geçtiklerini belirterek, "Kadına yönelik şiddet asla ve asla kabul edilemez. Kadına şiddet bir insanlık suçudur, nereden ve kimden gelirse gelsin insan hakları ihlalidir. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şiddete uğrayan kadınlarımız artık susmuyor, susmasın da" dedi.
Bakan Kaya, nihai hedeflerinin toplumda şiddetin tamamen yok edilmesi olduğunu ifade ederek, kadının güçlü olduğu bir ülkede ailenin, toplumun ve ülkenin güçlü olacağını söyledi.

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Kadına yönelik şiddete karşı akıllı telefon uygulamasıKadına yönelik şiddete karşı akıllı telefon uygulamasıKadına yönelik şiddete karşı akıllı telefon uygulamasıKadına yönelik şiddete karşı akıllı telefon uygulaması

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