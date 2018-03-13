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‘Kadının Eli-Kadının Sesi’ günleri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Emirdağlılar Vakfı tarafından düzenlenen ’Kadının Eli-Kadının Sesi’ isimli karma sergi, kapanış kokteyli ile sona erdi.Atila Özer Karikatürlü Ev’de gerçekleşen teşekkür kokteyline, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da katıldı.

‘Kadının Eli-Kadının Sesi’ günleri tamamlandı

Emirdağlılar Vakfı tarafından düzenlenen ’Kadının Eli-Kadının Sesi’ isimli karma sergi, kapanış kokteyli ile sona erdi.
Atila Özer Karikatürlü Ev’de gerçekleşen teşekkür kokteyline, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da katıldı. Program Emirdağlılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kahya’nın açılış konuşması ile başladı. Başkan Kahya, Emirdağ’ın kendi kültüründe kadının önemine değinerek, eser sahiplerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise konuşmasında Emirdağlıların kültürünü yakından tanıdığı pek çok Emirdağlı’dan dolayı iyi bildiğini söyledi.
Son olarak program sonunda konuşan Emirdağlılar Vakfı Kadın Kurulu’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sibel Erenoğlu, karma sergi ve imza günlerini hazırlayan kurul üyelerini tanıttı. Erenoğlu, "Serginin açılışından kapanışına geçen süre içinde pek çok hemşehrimizle bir araya geldik. Bundan bir hafta önceki etkinliğimizde de Alişan Kapaklıkaya’yı konuk etmiştik. Çok büyük ilgi gördü. Yine kadın kurulu tarafından dönem başında yapılan burslu öğrenciler yararına düzenlenen yemeğe katılım çok büyük oldu. Salon almadı. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaptığımız çalışmalarla toplumda karşılığını bulmak büyük mutluluk. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma örneklerimiz üzerine diyorum ki, Emirdağlılar bir araya gelemezler sözü yeterince yanıt almış olmalı" şeklinde konuştu.

‘Kadının Eli-Kadının Sesi’ günleri tamamlandı

‘Kadının Eli-Kadının Sesi’ günleri tamamlandı

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