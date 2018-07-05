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Kadınlar 'Çocuğuma dokunma' sloganı ile yürüdü, idam istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 21:42 | Son Güncelleme

Kadınlar 'Çocuğuma dokunma' sloganı ile yürüdü, idam istedi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) Kadınlar 'Çocuğuma dokunma' sloganı ile yürüdü, idam istediKadınlar 'Çocuğuma dokunma' sloganı ile yürüdü, idam istediKadınlar 'Çocuğuma dokunma' sloganı ile yürüdü, idam istediKadınlar 'Çocuğuma dokunma' sloganı ile yürüdü, idam istedi

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