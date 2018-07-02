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Kadınlar ekmeğini mermerden çıkartıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, bir mermer fabrikasında çalışan 24 kadın işçi, azim, disiplin ve titizlikleriyle erkeklerin önüne geçti.

MUĞLA'da, bir mermer fabrikasında çalışan 24 kadın işçi, azim, disiplin ve titizlikleriyle erkeklerin önüne geçti. Ağır mermer plakaları taşıyan, özenle kesen, istifleyen kadınların sarf ettikleri emek dikkat çekti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasının (Ermaş Mermer) yönetimi, ihracat bölümündeki hassas ölçüm standartlarını dikkate alıp kadın işçi istihdamına ağırlık verdi. Fabrikada 2014'te 8 olan kadın işçi sayısı, bu yıl 24'e çıktı. Ebatlama, kumlama, fayans, eskitme hattı ve patlatma makinesinde çalışan kadın işçiler, titiz çalışmaları nedeniyle takdir topluyor. Fabrikada baret, eldiven ve maske kullanarak çalışan kadınlar, geçimlerini kendi emekleriyle sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kadınlar, ağır mermer plakaları taşıyor, özenle kesiyor ve üst üste titizlikle istifliyor. Kadınların fiziksel güç gerektiren bu çabası, alınlarındaki terden yansıdı. Fabrikanın Üretim Müdürü Memiş Çulha, 69 çalışandan 24'ünün kadın olduğunu, yaşlarının 22- 50 arasında değiştiğini belirterek, "Yoğunluğa göre tüm işlerde değerlendiriyoruz. Erkeklerden aşağı kalır bir yanları yok. İşe gelme, gitme ve devamlılık konusunda örnek oluyorlar" dedi. İnsan Kaynakları Müdürü Necmi Yıldırım ise kadınların, disiplinli, özverili, mesai saatlerine uyumları, insan ilişkileri ve şefkatli olmalarıyla dikkat çektiklerini vurguladı. Yıldırım, "Fabrikamızda 4-5 yıl önce hemen hemen tüm çalışanlarımız erkeklerden oluşuyordu. Sektörün talebine göre daha ince malzeme işlemeye başladığımız zaman kadın çalışanlarımız da olmaya başladı. Kadın personellerimiz aile ekonomisine destek olmak için ekmeklerini taştan çıkartıyorlar. Disiplinli, özverili, mesai saatlerine uyumları, insan ilişkileri ve şefkatli olmalarıyla örnek teşkil ediyorlar. Gözlemlediğim en güzel şey, kadınlarımızın erkek çalışanların içlerine girdiği zaman atmosferi biraz daha değiştirip katalizör görevi görmeleri" diye konuştu. İşçilerden 26 yaşındaki Burcu Çoban, "2 yıldır burada çalışıyorum. Patlatma hattında görevliyim. Özen göstererek işimizi yapıyoruz. 2 çocuğum var. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mermer ocağından görüntü
-Fabrikadan görüntü
-Fabrikada çalışan kadınlardan görüntü
-Fabrikanın üretim müdürü Memiş Çulha ile röp.
-İnsan Kaynakları Müdürü Necmi Yıldırım ile röp.
-Mermer işçisi Burcu Çoban ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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