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Kadınlar "en güzel böreği" yapmak için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 01:00 | Son Güncelleme

"Silivri Belediyesi 9. Ortaköy Börek Festivali"nde dereceye girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Silivri Belediyesi'nce gerçekleştirilen 9. Ortaköy Börek Festivali'nde kadınlar, "en güzel böreği" yapmak için mücadele etti.

"Silivri Belediyesi 9. Ortaköy Börek Festivali", Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Festivalde konuşan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, bu yıl 9. kez düzenlenen etkinliğe yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivalde kadınlar, çeşit çeşit börek yaparak hünerlerini sergiledi.

Kadınların birbirinden lezzetli böreklerini değerlendiren jüri, Nazime Güngör'ü birinciliğe, Seviye Budak'ı ikinciliğe, Gülden Beyaz'ı üçüncülüğe değer buldu. Dereceye girenler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Kadınların yaptığı 300 tepsi börek, festivale gelenlere ikram edildi.

Gecenin finalinde sahne alan şarkıcı Berksan, şarkılarını festival katılımcılarıyla seslendirdi.

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Berksan Geleneksel 9. Ortaköy Börek Festivali Ortaköy Silivri

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