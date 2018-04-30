İSTANBUL (AA) - Silivri Belediyesi'nce gerçekleştirilen 9. Ortaköy Börek Festivali'nde kadınlar, "en güzel böreği" yapmak için mücadele etti.
"Silivri Belediyesi 9. Ortaköy Börek Festivali", Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Festivalde konuşan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, bu yıl 9. kez düzenlenen etkinliğe yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Festivalde kadınlar, çeşit çeşit börek yaparak hünerlerini sergiledi.
Kadınların birbirinden lezzetli böreklerini değerlendiren jüri, Nazime Güngör'ü birinciliğe, Seviye Budak'ı ikinciliğe, Gülden Beyaz'ı üçüncülüğe değer buldu. Dereceye girenler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
Kadınların yaptığı 300 tepsi börek, festivale gelenlere ikram edildi.
Gecenin finalinde sahne alan şarkıcı Berksan, şarkılarını festival katılımcılarıyla seslendirdi.
Esad terör örgütü YPG'yi, ABD de Esad'ı vurdu!
Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
Korkunç son! Kötü haber geldi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum