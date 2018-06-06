Kadınlar, internete erkeklerden daha bağımlı   

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Eğitim Teknolojileri yüksek lisans programında yapılan bir tez çalışmasında, kadınların erkeklere oranla daha fazla sosyal medya bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

BAU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Samur ve BAU Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans öğrencisi Bülent Ertaş İnternet bağımlılığının cinsiyet üzerinde etkisi, öğrencilerin sosyal medyaya yaklaşımı gibi birçok konuyu ele alan bir araştırma yaptı. Çalışmada, birçok ilgi çekici sonuç ortaya çıkarken sosyal medya bağımlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

“KADINLAR, ERKEKLERE GÖRE DAHA ÇOK İNTERNET BAĞIMLISI”

İnternet bağımlılığının cinsiyet olgusu üzerinde etkili olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Samur, erkek ve kadınların interneti farklı amaçlarla kullandığını belirtti. Samur, “Erkekler ve kadınlar arasında teknolojilerin bağımlılık seviyeleri bakımından; kadınların sosyal medya ve akıllı telefon bağımlılık seviyeleri erkeklere göre daha yüksekken erkeklerin ise oyun bağımlılık seviyesi kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi, kadınların daha çok dışavurumsal erkeklerin ise araçsal kişilik özelliklerine sahip olmaları olabilir. Kadınlar, akıllı telefonların sağladığı hız ve sosyal medyadaki toplumsal baskıdan uzak, güvenli ve erişilmesi kolay bir ortamda sosyalleşmeyi tercih ediyorken, erkekler ise oyunun heyecanlı ve çekişmeli ortamında kendilerini ispatlamak, kendilerine olan güveni arttırmayı tercih ediyor” diye konuştu.