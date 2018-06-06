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Kadınlar, internete erkeklerden daha bağımlı   

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:38 | Son Güncelleme

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Eğitim Teknolojileri yüksek lisans programında yapılan bir tez çalışmasında, kadınların erkeklere oranla daha fazla sosyal medya bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

Kadınlar, internete erkeklerden daha bağımlı   

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Eğitim Teknolojileri yüksek lisans programında yapılan bir tez çalışmasında, kadınların erkeklere oranla daha fazla sosyal medya bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

BAU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Samur ve BAU Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans öğrencisi Bülent Ertaş İnternet bağımlılığının cinsiyet üzerinde etkisi, öğrencilerin sosyal medyaya yaklaşımı gibi birçok konuyu ele alan bir araştırma yaptı. Çalışmada, birçok ilgi çekici sonuç ortaya çıkarken sosyal medya bağımlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

“KADINLAR, ERKEKLERE GÖRE DAHA ÇOK İNTERNET BAĞIMLISI”

İnternet bağımlılığının cinsiyet olgusu üzerinde etkili olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Samur, erkek ve kadınların interneti farklı amaçlarla kullandığını belirtti. Samur, “Erkekler ve kadınlar arasında teknolojilerin bağımlılık seviyeleri bakımından; kadınların sosyal medya ve akıllı telefon bağımlılık seviyeleri erkeklere göre daha yüksekken erkeklerin ise oyun bağımlılık seviyesi kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi, kadınların daha çok dışavurumsal erkeklerin ise araçsal kişilik özelliklerine sahip olmaları olabilir. Kadınlar, akıllı telefonların sağladığı hız ve sosyal medyadaki toplumsal baskıdan uzak, güvenli ve erişilmesi kolay bir ortamda sosyalleşmeyi tercih ediyorken, erkekler ise oyunun heyecanlı ve çekişmeli ortamında kendilerini ispatlamak, kendilerine olan güveni arttırmayı tercih ediyor” diye konuştu.

“SINAV DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİN TELEFON KULLANIMINA DİKKAT”

Samur, “Öğrenciler için dokuzuncu sınıf teknoloji bağımlılığı açısından tehlikeli bir dönem olabilir. Veliler, daha dikkatli olmalılar. Çocuğu yakın takibe almalı ve gerektiğinde kısıtlama yapmalılar. Sınava hazırlık dönemlerinde teknoloji bağımlılık seviyesi düşüyor görünse de 12'nci sınıfta tekrardan artış gösteriyor. Bu nedenle üniversiteye hazırlanan öğrencilerin de bu duruma dikkat etmesi gerekiyor. Akıllı telefonların oldukça uygun fiyatlara alınabildiği bu dönemde velilerin çocuklarına akıllı telefon alırken bir kez daha düşünmeleri gerekiyor. Öğrencilerin bir çoğunun internet kotasını aştığı da çıkan sonuçlar arasında yer alırken özellikle yaz döneminde fiziksel etkinliklere de dijital etkinlikler kadar yer verilmesi gerekiyor” dedi.

“AKILLI TELEFONLAR EN ÇOK MESAJLAŞMAK VE OYUN OYNAMAK İÇİN KULLANILIYOR”

Akıllı telefonların en çok mesajlaşmak ve oyun oynamak için kullanıldığını belirten Bülent Ertaş ise, “Farklı illerde öğrenim gören birçok öğrenci ile görüştük. Öğrencilerin yüzde 97’si akıllı telefona, yüzde 90’nın ise bilgisayara sahip olduğu ortaya çıktı. Öğrenciler, ‘akıllı telefonunuzu en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz?’ sorusuna, en çok sosyal ağ, mesajlaşma ve oyun amacıyla kullandıklarını belirtti. Akıllı telefon, sosyal ağ veya oyun bağımlılıkları birbiriyle yüksek derecede ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Bahsedilen teknolojilerden herhangi birini bağımlılık derecesinde kullanan bir öğrencinin bir başka teknolojide de aynı durumda olduğu gözlemleniyor. Yani sosyal medya bağımlısı olan bir öğrenci, akıllı telefon veya oyun bağımlısı olabiliyor” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Kadınlar, internete erkeklerden daha bağımlı Kadınlar, internete erkeklerden daha bağımlı

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