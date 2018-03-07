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Kadınlar, kadına saygı için halı sahaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:42 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi tarafından bu yıl 'Kadına Saygı' sloganıyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, halı sahada futbol oynayarak hünerlerini sergiledi.

Kadınlar, kadına saygı için halı sahaya çıktı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi tarafından bu yıl 'Kadına Saygı' sloganıyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, halı sahada futbol oynayarak hünerlerini sergiledi.
TÜFAD Denizli Şubesi Başkanı Bülent Fil, Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu yıl 'Kadına Saygı' sloganıyla 'Annem Futbol Oynuyor' adlı halı saha etkinliği düzenlediklerini söyledi. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan kadınlardan oluşan 3 takım futbol oynamak için sahaya çıktı. Halı sahada futbol oynayan anneler, kadınların her işte başarılı olduklarını saha çıkarak göstermek istediklerini söyledi. Saha kenarında bekleyen çocuklar ve eşleri de, futbol oynayan kadınlara destek verdi. Etkinlik keyifli bir ortamda tamlandı.
TÜFAD Başkanı Bülent Fil, amaçlarının kadına saygı olduğunu belirterek, "Bu yıl 9. kez yapıyoruz. Organizasyonumuzu yapmamızın temel amacı, toplumda kadına yönelik duyarlılığı arttırmak. 'Kadına Saygı' sloganıyla yaptığımız halı saha etkinliğinde kadınlara dikkat çekmek istiyoruz. Kadınlara hak ettikleri saygıyı göstermemiz gerekiyor. Kadınlar şiddet görüp öldürülüyor. Bunun önüne geçmek için, farkındalık oluşturacağız. Elbirliği ile kadına şiddete son vereceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kadınlar, kadına saygı için halı sahaya çıktıKadınlar, kadına saygı için halı sahaya çıktıKadınlar, kadına saygı için halı sahaya çıktıKadınlar, kadına saygı için halı sahaya çıktı

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