Kadınlar Odunpazarı’nda mutlu

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Aysun Doğramacı ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt Doğramacı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesinin kadınlar için yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Doğramacı, “Odunpazarı Belediyesi kadınların kişisel gelişimleri, iş istihdamları için çok başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Odunpazarı Kadın Kooperatifi sayesinde kadınlar para kazanabiliyor. Ev ekonomisine katkı sağlayabiliyor. Yaşlı ve çocuk bakımı ile ilgili hayata geçirilen iki ayrı sertifika programı ile kadınlara istihdam sağlanıyor. Bunlar çok başarılı işler. Odunpazarı Belediyesi ile kadınlar hem sosyal hayatta he de ekonomik hayatta ben de varım diyor. Başkanımız son olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Odunpazarı Belediyesinin kadın emekçilerine tatil ilan etti. Biz Başkan Kurt’a kadınlar için gerçekleştirdiği tüm çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Birlikte daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Kadın Kolları ziyaret anısına Odunpazarı Belediye Başkanlığı adına İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM)’in ‘işitme kayıplı çocukları toplumun yetkin bir üyesi yapmak’ misyonuna destek olmak için özel gün bağışında bulunurken, bu bağışın teşekkür plaketini Başkan Kurt’a hediye etti.

CHP Eskişehir Kadın Kolları’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Doğramacı ve yönetim kuruluna anlamlı hediyeleri için teşekkür etti. Ocak ayında gerçekleştirilen kadın kolları seçiminde CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı seçilen Aysun Doğramacı ve yönetim kuruluna başarılar dileyen Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesinin yönetimine geldiğimizde ‘Kadınları ve Çocukları İle Mutlu Bir Odunpazarı’ dedik. Tüm çalışmalarımızı da bu fikir ile gerçekleştiriyoruz. Odunpazarı Belediyesi ile biz kadınların ihtiyaç duyduğu her an yan yanındayız” açıklamalarında bulundu.