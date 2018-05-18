HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kadınlar sporda

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:19 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Narman ilçesinde kadınlar, sağlıklı yaşam için haftada 2 gün antrenör eşliğinde spor yapıyor.

Kadınlar sporda

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Narman ilçesinde kadınlar, sağlıklı yaşam için haftada 2 gün antrenör eşliğinde spor yapıyor.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü 'Antrenör ve tesis bizden, spor yapmak sizden' sloganıyla çalışma başlattı. 'Koşabiliyorken Koş' projesiyle Narman ilçesindeki kadınlar sporla tanıştı. Orta yaş üzerinde ve obozite ile karşı karşıya kalan kadınlar, antrenör eşliğinde haftanın iki günü spor yapıyor. Step tahtası üzerinde günlük kıyafet ve ayakkabıları ile hareketler yapan kadınlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne destekleri için teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? Ramazan Bayramı kaç gün tatil?Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? Ramazan Bayramı kaç gün tatil?
Ramazanın ilk cuma namazıRamazanın ilk cuma namazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Terör örgütü yanlılarına Türk Bayrağını vermeyen kadın konuştu

Terör örgütü yanlılarına Türk Bayrağını vermeyen kadın konuştu

Öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdi

Öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdi

"19 Mayıs yeniden dirilişin adımıdır"

"19 Mayıs yeniden dirilişin adımıdır"

Skandal karar: Kızını istismar eden babaya bakın ne ceza verdiler!

Skandal karar: Kızını istismar eden babaya bakın ne ceza verdiler!

Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.