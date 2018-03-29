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Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden kullanılmaya başlanan Barutçu Hanında el işi ürünlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunacak.Toplumun her kesimine yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları ile dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, Hamarat Eller Çarşısının ardından bu kez restorasyon çalışmalarını tamamladığı Barutçu Hanını da kadınlara tahsis etti.

Şanlıurfalı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden kullanılmaya başlanan Barutçu Hanında el işi ürünlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunacak.
Toplumun her kesimine yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları ile dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, Hamarat Eller Çarşısının ardından bu kez restorasyon çalışmalarını tamamladığı Barutçu Hanını da kadınlara tahsis etti. İl genelinde kadınlara yönelik hizmet veren 8 ayrı Kadın Destek Merkezinde 24 branşta 25 bine yakın kursiyer kadın tarafından yapılan ürünlerin tarihi yapı ile birleştirerek pazarlanması, kadınların aile ekonomisine katkıda bulunması Türkiye’de emsal niteliğinde gösteriliyor. Stantları gezerek kadınlarla sohbet eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa kadının ekonomi içerisinde yer almasını istiyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik yapmış olduğu çalışmaları anlatan Nihat Çiftçi, “Kadının olduğu yerde bereket vardır. Kadınlarımızın eğitim gördüğü kadın kültür merkezlerimizde güzel ürünler var, el sanatları, takı tasarım, sanat anlamında hepsi atölyelerde kadınlarımızın hamaratlı elleri ile şekil alıyor. Şanlıurfa kadınını ekonomi içerisinde yer alan, mikro kredi ile destekleyip daha sonra ise daha büyük destekler ile işletmelerine kavuşturuyoruz bizim asıl hedefimiz istihdam oluşturmaktır. Kadını ticari yaşam alanı içerisinde etkili ve faal hale getirebilmek. Şanlıurfa kadını becerikli, maharetli, çalışkan ve dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yapmış olduğu desteği fazlası ile hak ediyor” şeklinde konuştu.
Öte yandan han gezisinde Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, kadın kursiyerlere çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor

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Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor
2 / 6

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor
3 / 6

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor
4 / 6

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor
5 / 6

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor
6 / 6

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor

Kadınlar tarihi handa el sanatlarını öğreniyor
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