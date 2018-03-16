Kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı futbol maçı yaptı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi (NÜKÇAM) tarafından düzenlenen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programında, iki kız futbol takımı karşılaştı. Öğrenciler ellerinde taşıdıkları pankartlarla sahaya gelerek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti.

Nevşehir’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı çerçevesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi spor salonunda kadınlara yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek amacıyla NÜKÇAM Müdürlüğü öncülüğünde Beden Eğitimi Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin oluşturduğu takımlar futbol maçında karşılaştı. Müsabakaya her iki takım ‘Kadına yönelik eşitsizliğe, ayrımcılığa ve şiddete dur demek için buradayız’ pankartıyla çıktı.

Müsabakayı izleyenler arasında yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, müsabakanın Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören kız öğrencilerin oluşturduğu iki takım arasında yapıldığını söyledi. Üniversite olarak kadın çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Rektör Bağlı, "Özellikle Kadın Araştırmaları Merkezimizin kadın sorunlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalar ve kadınlara karşı bir ayrımcılıkla ilgili bir bilincin oluşturulmasında gösterdiği hassasiyet çok önemli. Daha çok futbolun erkeklere özgün bir oyun olduğu düşünülür ve çoğu zaman insanların kafasında kadınlara yakıştırılabilir bir oyunun olmadığı gibi bir yaklaşım var. Ama biz bu anlamda her alanda ayrımcılığa karşı durmanın gerekliliğine inanarak kadınlarında futbol oynayabileceklerini söylüyoruz. Biz sadece akademik çalışma yapmak ve bunları analiz etmekle mükellef değiliz. Aynı zamanda bunlarla ilgili kamuoyu ve bir bilinç oluşturmak da durumundayız. Nitekim bu müsabakayı da arkadaşlar bu çerçevede organize ettiler. Kadın sorunlarına dikkat çekmek, ayrımcılıkla mücadeleyi zinde tutmak, Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin etkinlikleri sürdürebilir bir hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.