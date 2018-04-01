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"Kadınlar Vardır" Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 23:24 | Son Güncelleme

16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin İzmir ayağı, "Kadınlar Vardır" başlıklı forumla sona erdi - Festival Koordinatörü Özman: - "Kadınların ezilmesinin farkında biri olarak, kadınların sinemada kendini ifade etme aracına ihtiyacı var. Kadın filmleri festivalleri alan ve motivasyon sağlayabilir"

İZMİR (AA) - 16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivalinin İzmir ayağı, "Kadınlar Vardır" başlıklı forumla tamamlandı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve sinemaseverlerin katıldığı forumda, kadınlar, "2017'de var olma ve var etme deneyimlerini" paylaştı.

Uçan Süpürge ve Filmmor Kadın Filmleri Festivalinin program sorumlusu Alin Taşçıyan, burada yaptığı konuşmada, 8 şehirde 2 ay sürecek festivalin İzmir'deki bölümünü tamamladıklarını, İzmir'in Türkiye'de kadınların özgür ve mutlu olduğu şehirler arasında kendine özgü bir şöhreti bulunduğunu ifade etti.

Festivali İzmir'de yapmanın kendileri için önem taşıdığını aktaran Taşçıyan, filmlere ilginin oldukça iyi olduğunu, festivalin kadınların birbirlerinin yaptıkları işleri tamamladıklarını göstermek adına anlam taşıdığını vurguladı.

Sinema sanatının içinde cinsiyetçiliğin had safhada yaşandığını, "yönetmen" kelimesi tek başına kullanıldığında cinsiyetin "erkek" anlaşıldığını belirten Taşçıyan, festivalde kadınların sinemasını temsil etmek, bütün çeşitliliği yansıtmak istediklerini söyledi.

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Koordinatörü Halime Güner de foruma destek için geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Filmmor Kadın Filmleri Festivali ile dayanışma halindeyiz. Aramızdaki dayanışma, iş birliği filmler üzerine ve konuklar üzerine yaptığımız ortaklık çalışması, yalnız bize değil, Türkiye'deki birçok kadına 'Birlikte yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz, yan yana durduğumuz taktirde de bu kadar önemli etkinliğin tadına varabiliriz.' mesajı veriyor. Dayanışmanın esas nedeni Türkiye'de kadın örgütleri arasında dayanışmayla çalışmalarımızı birlikte yapma isteğinden doğdu. Bizim festivallerimiz kadın yönetmenlerin çektiği filmlerin yayınlandığı filmler. Kadın emeğine dikkati çekmek istedik."

- "Burası bir dayanışma alanı bizim için"

Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Koordinatörü Melek Özman, festival ekipleri olarak en başından beri dayanışma halinde olduklarını dile getirerek, kadınların günlük yaşantısında dayanışma mercileri olmadığını, bulundukları ortamlarda dayanışmayı kendilerinin inşa etmeleri gerektiğini vurguladı.

Festivalle dayanışmayı inşa etmek istediklerini aktaran Özman, şunları ifade etti:

"Burası bir dayanışma alanı bizim için. Sinema gibi bir iletişim alanını çok önemsiyorum. Bir belgesel çekerken kadın yönetmenler arasında dayanışmanın olduğunu gördüğüm çok iyi deneyimlerim oldu. Belgeselde kamerada bir kadın, bir kadın sete yardım ediyor. Dayanışmaya ihtiyacımız olduğunun hepimiz farkındayız. Biz bu festivalle sinemadaki dayanışmayı inşa etmek istiyoruz. Burası bir dayanışma alanı bizim için. Sinema gibi bir iletişim alanını çok önemsiyorum. Kadınların ezilmesinin farkında biri olarak, kadınların bu alanda kendini ifade etme aracına ihtiyacı var. Daha çok kullanmaları için kadın filmleri festivalleri alan sağlayabilir, motivasyon sağlayabilir, dayanışma sağlayabilir."

Konuşmaların sonunda koordinatörler sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

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