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Kadınlar yarışmada kasa taşıdı, domates yiyip, halat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar domates kasası taşıma ve domates yeme yarışmalarında mücadele etti.

Kadınlar yarışmada kasa taşıdı, domates yiyip, halat çekti

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar domates kasası taşıma ve domates yeme yarışmalarında mücadele etti. Kıran kırana geçen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.
Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kadınlar Günü etkinliği yapıldı. Karatepe Stadyumu'ndaki etkinliğe yaklaşık 10 bin kadın katıldı. Etkinlikte çeşitli yarışmalarda mücadele eden kadınlar bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için kıran kırana yarıştı. Kadınların yarışları izleyicilerden de büyük alkış aldı.
Etkinlikte kadınlar arasında domates kasası taşıma yarışmasında 50 metre uzaklığa 1.5 dakikada 12 kasa domates taşıyan Özay Karakaya birinci, 11 kasa domates taşıyan Ayşe Akyürek ikinci, 8 kasa domates taşıyan Havana Çetintürk üçüncü oldu.
DOMATES YEME YARIŞMASI
Domates yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilo 39 gram domates yiyen Mefaret Önal birinci, 1 kilo 19 gram domates yiyen Emine Uysal ikinci, 992 gram domates yiyen Emine Demirel üçüncü oldu.
Her takımda 8 yarışmacının yer aldığı ve 8 takımın katıldığı halat çekme yarışının finalinde ise Isparta takımını mağlup eden Kaş kadınlar takımı birinciliği elde etti.
'HATÇE NİNE' TİPLEMESİ
Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara ilçe protokolünün eşleri tarafından altın, sponsorlar tarafından ise çeşitli hediyeler verildi. Programın sunuculuğunu yapan Ali Elgün, 'Hatçe Nine' tiplemesiyle etkinliğe katılan kadınları eğlendirdi.
Yarışmaların ardından sahneye çıkan şarkıcılar Aslı Dinçer ve Ömer Faruk Bostan, katılımcıları coşturdu.
Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa eden Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 19 yıl önce başlattıkları festivalin halkın birlik, beraberlik ve kaynaşması adına son derece etkili olduğunu, bundan sonra da bu festivalin aynı güzelliklerle daha iyi şekilde devam edeceğini söyledi.
Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de Kumluca ve yöresindeki kadınları 19 yıldır düzenlediği özel bir eğlenceyle bir araya getiren Hüsamettin Çetinkaya'ya teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kadınlar yarışmada kasa taşıdı, domates yiyip, halat çektiKadınlar yarışmada kasa taşıdı, domates yiyip, halat çektiKadınlar yarışmada kasa taşıdı, domates yiyip, halat çektiKadınlar yarışmada kasa taşıdı, domates yiyip, halat çekti

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