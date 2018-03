‘Kadınlara bir gün değil her gün saygı’ sloganıyla karanfil dağıtıldı

Toros Üniversitesi Halk Sağlığı Topluluğu’nun, 12 Mart’ta başlattığı ‘Kadına Şiddete ve Çocuk İstismarına Hayır’ imza kampanyası kapsamında karanfil ve mor kurdele dağıtıldı.

Bahçelievler Kampüsü’nde, ‘kadınlara bir gün değil her gün saygı’ sloganı altında karanfil ve mor kurdele dağıtan Halk Sağlığı Topluluğu üyeleri, 12 Mart’ta başlattıkları imza kampanyasının 13 Nisan’da sona ereceğini ve kampanya sonunda panel düzenleyeceklerini açıkladılar.

Kadının bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayan Topluluk Başkanı Helin Çoban, “İmza kampanyamız sonunda gerçekleştireceğimiz panele her sektörden ismini duyurmuş ünlü isimlere ihtiyacımız var. Twiiter’da ‘#halukleventtorosuniversitesinegel’ hashtagi ile gerçekleştireceğimiz panelde, ünlü sanatçıyı aramızda görmek istiyoruz ve kampanyaya herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.