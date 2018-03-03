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Kadınlara cinsel organını gösteren Maçka Parkı sapığı yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 09:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da Maçka Parkı'nda farklı zamanlarda iki kadını taciz eden Ramazan M. tutuklandı.

Kadınlara cinsel organını gösteren Maçka Parkı sapığı yakalandı!

İstanbul'da 26 Ocak'ta polise başvuran H.D. Maçka Parkı'nda tacize uğradığını söyledi. Soruşturma başlatan polis Ramazan M.'yi gözaltına aldı. H.D.'nin teşhis ettiği Ramazan M. tutksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olaydan 20 gün sonra bu kez üniversite öğrencisi İ.D. polise başvurarak Maçka Parkı'nda tacize uğradığını belirtti. İ.D., bir kişinin önüne geçerek cinsel organını gösterdiğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre, kamera görüntülerini inceleyen polis tacizcinin yine Ramazan M. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ramazan M. bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kopartın çükünü bakın bakım bundan sonra neresini gösterecek yada suriye ye götürün canım asker kardeşlerime verin mayın imha etmede kulanılsın ....
"Bir anda" göstermesi kötü olmuş.
Kısırlaştırılıp damatlar koguşuna...
cihangir sapığı, bunların alayı şarapçı alayı sapık ruhlu insan. zenginleri yapar aşk hayatı olur, fakiri yapar sapık olur,
Neden önceki vakıada serbest bırakılıp, toplum içine salınıyor? İkincide neden tutuklanıyor? Böyle adaletin içine...
adelet yerini bulmamiş ilk suçunda cezaevina atılsaydi ikincincisine yapmazdı.
yeni türkiye den manzalara devam
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