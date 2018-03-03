Kadınlara cinsel organını gösteren Maçka Parkı sapığı yakalandı!

İstanbul'da 26 Ocak'ta polise başvuran H.D. Maçka Parkı'nda tacize uğradığını söyledi. Soruşturma başlatan polis Ramazan M.'yi gözaltına aldı. H.D.'nin teşhis ettiği Ramazan M. tutksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olaydan 20 gün sonra bu kez üniversite öğrencisi İ.D. polise başvurarak Maçka Parkı'nda tacize uğradığını belirtti. İ.D., bir kişinin önüne geçerek cinsel organını gösterdiğini söyledi.
Sabah'ta yer alan habere göre, kamera görüntülerini inceleyen polis tacizcinin yine Ramazan M. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ramazan M. bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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