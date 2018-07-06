Kadınlardan çocuk istismarına karşı 'sessiz' protesto

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Afyonkarahisar İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, çocuk istismarını sessiz yürüyüş yaparak protesto etti.

TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu üyesi kadınlar, çocuk istismarı ve kayıp çocuklara dikkati çekmek için Anıtpark önünde toplanarak 'Çocuğuma Dokunma' yazılı pankart açtı. Kadın daha sonra İmaret Camii'ne kadar sessiz yürüyüş yaptı. Protesto yürüyüşünde en önde çocuklar yer alırken, kadınlar yakalarına 'Çocuk Bedenime Dokunma' çıkartmaları taktı.

Grup adına basına açıklama yapan İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman, çocuk ihmal ve istismarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Tokman, "Çocuk ihmal ve istismarı, dinle, akılla, vicdanla ve ahlakla asla bağdaşmayan, insanlık dışı bir tutumdur. Küçük yüreklerin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür. Çocuğa, kadına şiddetin, tecavüzün hayvana zulmün özrü, affı yok. Olmasın da. Bu utançtan kurtulmak için ne gerekiyorsa, biz kadınlar olarak hazırız. Çocuklarımız geleceğimiz, onları korumak hepimizin görevidir" dedi.