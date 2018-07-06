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Kadınlardan çocuk istismarına karşı 'sessiz' protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 22:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Afyonkarahisar İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, çocuk istismarını sessiz yürüyüş yaparak protesto etti.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Afyonkarahisar İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, çocuk istismarını sessiz yürüyüş yaparak protesto etti.

TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu üyesi kadınlar, çocuk istismarı ve kayıp çocuklara dikkati çekmek için Anıtpark önünde toplanarak 'Çocuğuma Dokunma' yazılı pankart açtı. Kadın daha sonra İmaret Camii'ne kadar sessiz yürüyüş yaptı. Protesto yürüyüşünde en önde çocuklar yer alırken, kadınlar yakalarına 'Çocuk Bedenime Dokunma' çıkartmaları taktı.

Grup adına basına açıklama yapan İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman, çocuk ihmal ve istismarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Tokman, "Çocuk ihmal ve istismarı, dinle, akılla, vicdanla ve ahlakla asla bağdaşmayan, insanlık dışı bir tutumdur. Küçük yüreklerin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür. Çocuğa, kadına şiddetin, tecavüzün hayvana zulmün özrü, affı yok. Olmasın da. Bu utançtan kurtulmak için ne gerekiyorsa, biz kadınlar olarak hazırız. Çocuklarımız geleceğimiz, onları korumak hepimizin görevidir" dedi.

'AĞIR CEZALAR GETİRİLMELİ'

İstismar olaylarının tekrarlanmaması için ağır cezaların uygulanması gerektiğini beliren Berna Tokman, şöyle konuştu:

"Son günlerde sıkça yaşamakta olduğumuz en değerli varlıklarımız çocuklarımızın üstüne kabus gibi çöken istismar ve devamında yaşanan çocuk cinayetlerinin bir daha yaşanmaması için kalıcı çözümlerin bir an evvel hayata geçirilmesi şarttır. Bu suçu işleyenlere en ağır cezalar uygulanmalı. Başka çocukların hayatlarının kararmaması için gerekli yasa değişikliğinin bir an önce yürürlüğe girmesini ve çocuklarımıza istismar edilmeyecekleri bir hayat verilmesini talep ediyoruz. Kayıp olup da bulunamayan, istismara uğrayan veya katledilen çocuk vakaları bu ülkenin mutlaka çözülmesi gereken temel meselelerinden birisidir."

'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERMEYE HAZIRIZ'

"Artık çocuklarımızı sokağa çıkarmaya, okula göndermeye korkar olduk" diyerek annelerin korkularını dile getiren Tokman, "Çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar ve şiddete karşı önlemler alınması, en ağır yaptırımın yani cezanın verilmesi gerektiğini savunuyor ve bu konuda acil adımlar atılmasını talep ediyoruz. Bizler Kadınlar olarak bu konuda duyarlıyız ve sessiz kalamayız. Kınamakla yetinecek de değiliz. Bu tür çığlıklara ses olmak için, adalet yerini bulsun diye buradayız. Lütfen çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik şiddet, istismar son bulsun. TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz" dedi.

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Kadınlardan çocuk istismarına karşı 'sessiz' protestoKadınlardan çocuk istismarına karşı 'sessiz' protesto
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