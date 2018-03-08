Kadınlardan İstiklal Caddesi'nde büyük yürüyüş (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul,(DHA)-8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadın, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti.
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