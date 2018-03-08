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KADINLARDAN İSTİKLAL CADDESİ'NDE BÜYÜK YÜRÜYÜŞ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadın, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadın, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Yürüyüşten görüntüler

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