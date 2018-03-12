HABER

Kadınlardan kefenli, tabutlu 'şiddet' protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:38 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kadına yönelik şiddeti protesto etmek isteyen CHP'li kadınlar kefen giydi, tabut taşıdı.

Kadınlardan kefenli, tabutlu 'şiddet' protestosu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kadına yönelik şiddeti protesto etmek isteyen CHP'li kadınlar kefen giydi, tabut taşıdı. Çiğli sokaklarında, erkek şiddetine kurban giden kadınların fotoğraflarıyla bir süre yürüyen partililer, kadına şiddetin son bulmasını istedi.
CHP Çiğli İlçe Kadın Kolları üyeleri, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için sokağa çıktı. Bazı kadınlar, erkekler tarafından öldürülen kadınların cenazesini temsilen, tabut taşırken, bazıları kefen giydi. Yüzlerinde şiddetin izlerini taşıyan kadınlar, "Artık yeter, ölümleri durdurun" diye seslendi. CHP İlçe Başkanlığı binası önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Çiğli sokaklarında yürüyen kadınlara CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü de destek verdi. Halkın yoğun ilgisini çeken eylemde konuşan CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yeşim Koçhan, kadına şiddetin kaynağının kadını dışlayan, eve kapatmak isteyen gerici zihniyet ve bu zihniyetin geliştirdiği toplumsal atmosfer olduğunu söyledi. Türkiye üzerindeki karanlık bulutlar dağılmadan kadınların huzur bulamayacağını ifade eden Koçhan, şiddeti durdurmaları için yetkilileri acil önlem almaya davet etti. CHP’nin Kurtuluş Savaşı'yla Türkiye'yi özgürleştirenlerin partisi olduğuna değinen CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ise insan hakları, demokrasi, adalet gibi toplumsal taleplerin hayata geçirilebilmesinin öncelikle kadının toplumsal hayatta hak ettiği yeri kazanmasıyla başlayacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kadınlardan kefenli, tabutlu 'şiddet' protestosuKadınlardan kefenli, tabutlu 'şiddet' protestosuKadınlardan kefenli, tabutlu 'şiddet' protestosuKadınlardan kefenli, tabutlu 'şiddet' protestosu

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü

İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

Mina Başaran'ın ismi dev projeye verilmişti

Mina Başaran'ın ismi dev projeye verilmişti

Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...

Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nde geri sayım sürüyor

17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nde geri sayım sürüyor

İstiklal Marşı’nın son iki mısrasını bütün salon ayağa kalkıp okudu

İstiklal Marşı’nın son iki mısrasını bütün salon ayağa kalkıp okudu

Kepezli öğrenciler, Kepez’i geziyor

Kepezli öğrenciler, Kepez’i geziyor

Lice Belediyesi 4 bin öğrenciyi Hacivat-Karagöz Oyunu ile buluşturdu

Lice Belediyesi 4 bin öğrenciyi Hacivat-Karagöz Oyunu ile buluşturdu

Mehmet Akif Ersoy Dilovası’nda anıldı

Mehmet Akif Ersoy Dilovası’nda anıldı

Toroslar’da ’Konut ve Dükkan Projesi’nin temeli atıldı

Toroslar’da ’Konut ve Dükkan Projesi’nin temeli atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.