Kadınlardan taciz protestosu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de toplanan kadınlar, basın açıklamasıyla taciz vakalarını protesto etti.
İskele Sokak'ta, "Kadın dayanışması yaşatır", "Kadınlar birlikte güçlü" yazılı dövizler açan kadınlar adına basın açıklaması yapan Selin Top, İskele Sokak'ta şiddet uygulayan şahsın kadınları, sokak canlılarını ve çocukları rahatsız ettiğini kaydetti.
Selin Top, şunları kaydetti:
"Hakkında sayısız suç duyurusu bulunan bu kişi mahallede yaşayan kadınlara ve sokak canlılarına yönelik sürekli olarak tehdit, baskı, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaktadır. Bizler mahallenin kadınları olarak, bu şahsın entrikalarına, yaşadığımız mahalleyi kendi oyun alanıymışcasına erkek egemen, şiddet dolu bir mahalle haline getirmesine itirazımız var. Psikolojik ve fiziksel şiddete artık 'dur' diyoruz. Bu mahallede hiçbir kadın arkadaşımızın yalnız olmadığını yeniden hatırlatıyoruz. Tek bir arkadaşımızın kirpiği yere düşmesin diyoruz."
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