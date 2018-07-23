HABER

Kadınlardan taciz protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 21:10 | Son Güncelleme

Kadınlardan taciz protestosu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de toplanan kadınlar, basın açıklamasıyla taciz vakalarını protesto etti.

İskele Sokak'ta, "Kadın dayanışması yaşatır", "Kadınlar birlikte güçlü" yazılı dövizler açan kadınlar adına basın açıklaması yapan Selin Top, İskele Sokak'ta şiddet uygulayan şahsın kadınları, sokak canlılarını ve çocukları rahatsız ettiğini kaydetti.

Selin Top, şunları kaydetti:

"Hakkında sayısız suç duyurusu bulunan bu kişi mahallede yaşayan kadınlara ve sokak canlılarına yönelik sürekli olarak tehdit, baskı, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaktadır. Bizler mahallenin kadınları olarak, bu şahsın entrikalarına, yaşadığımız mahalleyi kendi oyun alanıymışcasına erkek egemen, şiddet dolu bir mahalle haline getirmesine itirazımız var. Psikolojik ve fiziksel şiddete artık 'dur' diyoruz. Bu mahallede hiçbir kadın arkadaşımızın yalnız olmadığını yeniden hatırlatıyoruz. Tek bir arkadaşımızın kirpiği yere düşmesin diyoruz."

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Meteoroloji'den Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!
Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy Kadınlar taciz tepki

En Çok Okunan Haberler

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Meteoroloji'den Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.