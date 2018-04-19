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Kadınların el emeği göz nuru ürünleri ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

Kadınların bin bir emekle ürettiği el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergi, Ümraniye Santral Meydan’da açılan çadırla vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kadınların bin bir emekle ürettiği el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergi, Ümraniye Santral Meydan’da açılan çadırla vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide yer alan kıyafet, tablo, süs eşyaları, seccade ve salon takımları gibi ürünler ise vatandaşların ilgi odağı oldu.
Kadınların bin bir emekle ürettiği el emeği göz nuru çalışmaların yer aldığı Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 2017-2018 Yıl Sonu Sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin ürettiği ürünlerin sergilenmesi için Ümraniye Santral Meydan’da kurulan dev çadırın açılışına Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile çok sayıda kadın katıldı. Açılışta kadınların toplumlarda üreten bireyler olarak yer almasının önemine dikkat çekildi. Ardından serginin açılış kurdelesini Başkan Can ve sertifikalarını alan kadınlar hep birlikte kesti. İlçede 19 kurs merkezinde 28 branşta eğitimlerini alan çok sayıda kadının birbirinden güzel eserlerinin sergilendiği çadıra ise kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kursiyerlerin büyük emeklerle ürettikleri kıyafet, tablo, süs eşyaları, seccade ve salon takımlarını dikkatle inceleyen vatandaşlar el emeği göz nuru eserlerin fotoğraflarını çekti. Başkan Can da çadırı gezerek kadın kursiyerlerin çalışmalarını inceledi, ürünler hakkında bilgi aldı.

“Sergileyerek onları onurlandırıyoruz”
Kurslarda eğitim alan kadınların usta işi ürünler çıkartmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bizim meslek edindirme kurslarımız uzun yıllardan beri var. Öyle ki güzel sanatlar fakültesi öğrencisi gibi beceri sahibi kursiyerler yetiştiriyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse kursiyerlerimizin bazıları güzel sanatlar fakültesinde asistan olacak kadar bilgi sahibi oldular. Bunu gururla ifade ediyorum her sene yaptığımız bu eserleri böyle bir sergi alanında toplu olarak sergileyerek onları onurlandırıyoruz. Hem sertifikalarını veriyoruz hem de böyle sergiliyoruz” diye konuştu.

“Yaptığımız eserleri sergilemek çok güzel”
Birçok ürünüyle sergiye katılmanın kendisi için çok gurur verici olduğunu belirten Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursiyerlerinden Aynur Aydın, ”Seccade, deriden salon takımı yaptım. Hocalarımızın sayesinde yaptığımız eserleri sergilemek çok güzel” diye konuştu.
Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 2017-2018 Yıl sonu Sergisi 10 Mayıs’a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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