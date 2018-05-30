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Kadınların eseri ‘İğne Oyalı Şeftali Ağacı’ heykeli Guinness rekorlar kitabında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:23 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in  Gönen ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 20 kadın tarafından iğne oyası olarak hazırlanan ‘Şeftali ağacı heykeli’ ‘dünyanın en büyük iğne oyası heykeli’ olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.

Kadınların eseri ‘İğne Oyalı Şeftali Ağacı’ heykeli Guinness rekorlar kitabında

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Gönen ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 20 kadın tarafından iğne oyası olarak hazırlanan ‘Şeftali ağacı heykeli’ ‘dünyanın en büyük iğne oyası heykeli’ olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.
Gönen Yıldız Meydanı'nda düzenlenen törende, 1 milyondan fazla ilmekle 191 santimetre boyunda 140 santimetre eninde üç boyutlu olarak tasarlanan ve yaklaşık 3 ay önce müracaatı yapılan iğne oyası heykel, Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tescillendi. Kural, kuru şeftali ağacı dallarına el emeğiyle yapılan bu güzel çalışmadan dolayı Gönenli kadınları kutladı. Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar da törende, ‘Gönen’ denilince insanların aklına ilk olarak iğne oyası geldiğini belirterek, "Bu iş ilçemiz kadınları tarafından sanat ruhuyla yapılmaktadır. Onların imece usulü bireysel başarıları ilçemiz adına gurur kaynağı oldu" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Orhan Kural, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi’den oluşan heyet tarafından rekor raporu imzalanarak tescillendi.

FOTOĞRAFLI

Kadınların eseri ‘İğne Oyalı Şeftali Ağacı’ heykeli Guinness rekorlar kitabındaKadınların eseri ‘İğne Oyalı Şeftali Ağacı’ heykeli Guinness rekorlar kitabındaKadınların eseri ‘İğne Oyalı Şeftali Ağacı’ heykeli Guinness rekorlar kitabındaKadınların eseri ‘İğne Oyalı Şeftali Ağacı’ heykeli Guinness rekorlar kitabında

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