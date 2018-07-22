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Kadınların "tırpan" mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:51 | Son Güncelleme

Karslı Karahamza köyünde bazı kadınlar, geleneksel tarım aletlerinden tırpanla ot biçerek hem asırlık geleneği yaşatıyor, hem de erkeklere yardımcı oluyor - Vildan Çiçek: -"Genç kızlar bizi görünce merak edip hevesleniyorlar. Ağabeyim, eşim traktörle biçiyorlar ancak traktörün giremediği yerleri biz tırpanla, zevkle biçiyoruz"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Karahamza köyünde bazı kadınlar, geleneksel tarım aletlerinden tırpanla ot biçerek hem asırlık geleneği yaşatıyor, hem de erkeklere yardımcı oluyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde kadınlar, geleneksel tarım aletleriyle tarlada, çayırda erkeklerin en büyük destekçisi olarak biliniyor.

Kadınlar, ot biçilen alana gitmeden tırpanları hazırlayıp, ağız kısmını "masat" denilen taşla keskinleştirdikten sonra ot biçmeye başlıyor. Erkeklere adeta taş çıkartan kadınlar, tarlada yorgunluklarını karpuz yiyerek atıyor.

Tırpan çeken kadınlardan Vildan Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evdeki işleri bitirdikten sonra, tarla ve çayırlarda çalışan erkeklere yardım etmeye gittiklerini söyledi.

Karahamza köyünde kadınların geleneksel tarım aletlerinden tırpan kullanmasının çevre köylere göre çok fazla olduğunu belirten Çiçek, "Bizim köyümüzde yaşayan kadınlar iyi tırpan çeker. Çevre köylerde kadınların tırpan çektiğini nadiren görürsünüz. Çoğu zaman kadınların tırpan çekmesi yadırganırdı. Şimdi öyle değil. Genç kızlar bizi görünce merak edip hevesleniyorlar. Ağabeyim, eşim traktörle biçiyorlar ancak traktörün giremediği yerleri biz tırpanla, zevkle biçiyoruz. Aynı zamanda çok iyi bir spor oluyor." dedi.

- "Zayıflamak isteyen tırpan çeksin"

Çiçek, tırpan çekmenin vücuda çok faydası olduğunu vurgulayarak, "Bayanlara tavsiyem köylere gitsinler, tarlada çayırda bol bol tırpanla ot biçsinler. Hem vücudumuzun her tarafı çalışıyor, hem de kilo vermek için bulunmaz bir şey. Spor aletleriyle değil, doğal ortamda tırpan çekerek rahatlıkla fazla kilolarını verebilirler." diye konuştu.

Ayşe Demirci de yaz mevsiminde tarla ve çayırlarda çalışan eşlerine destek olduklarını hatırlatarak, "Eşlere destek olmak için geleneksel tarım aletlerini kullanmaya mecburuz." ifadesini kullandı.

Yılmaz Demirci ise kadınların her alanda erkekler gibi çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Gerek köyümüzde yaşayan, gerekse batıda yaşayıp yaz döneminde köye gelen kadınlarımız akrabalarına, eşlerine, kardeşlerine ot biçme zamanında yardım ediyorlar. Traktörlerin çalışmadığı yerlerde kadınlar, tırpanla ot biçerek bizlere yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda spor yaparak sağlıklı oluyorlar." açıklamasında bulundu.

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