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Kadınların yeni çılgınlığı ’Kaynak Saç’

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:40 | Son Güncelleme

Bayan Kuaförü Eray Akbaş, özellikle son dönemlerde ilginin arttığı mikro kaynak saç ile kadınların hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.Kaynak saç yöntemi, saçları kısa olan kadınların kullandıkları saç uzatma yöntemlerinden biri olarak biliniyor.

Kadınların yeni çılgınlığı ’Kaynak Saç’

Bayan Kuaförü Eray Akbaş, özellikle son dönemlerde ilginin arttığı mikro kaynak saç ile kadınların hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Kaynak saç yöntemi, saçları kısa olan kadınların kullandıkları saç uzatma yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Kısa saçların daha uzun olmasını sağlayan kaynak saç modelleri, aynı zamanda saçların daha gür ve yoğun görünmesine de destek oluyor. Konuyla ilgili bilgi veren Beyaz Bayan Kuaförü Eray Akbaş, kaynak saç modellerini yaptıran kadınların uygulamadan sonra tıpkı kendi saçlarıymış gibi hissettiklerini söyledi. Akbaş, "Saçı az olan veya kısa olan bayanların en büyük hayalidir saç uzatmak ama saç uzamaz. Bu durumda da ek saç devreye girer. O da tek tek takılır. Modeller arasında şuan en iyisi mikro kaynak. Bayanlar mikro kaynak ile hayallerinde ki saça kavuşabiliyor. Kaynak saçın temeli çok uzun ama mikro kaynak yaklaşık 3 senedir var. Mikro kaynak daha doğal bir görünüm sağlıyor. Tıpkı kendi saçıymış gibi. Biraz takana, ustalığa ve işçiliğe de bağlı. Bunu yaptığımız zaman bayanlar kendi doğal saçıymış gibi hiç bir sıkıntı çıkmadan kullanıyor" dedi.

"Saçın ömrü kullanıma bağlı"
Mikro kaynak saç modelinin bakımına da dikkat çeken Akbaş, "Mikro kaynak 1- 1.5 sene kadar kullanılabilir. Üç ay sonra çıkartıp, bakımlarını yapıp, tekrardan takıyoruz. Saçın ömrü kullanıma da bağlı. Çok aşırı sıcak suyla yıkanmaması lazım. Çünkü yüksek ısı mikro saçı bozuyor. Boncuk kaynak saç ise daha çok saçı yıpratıyor. O da pense yardımıyla tek tek boncuklarla takılıyor. Boncuk kaynak saçı daha çok yıpratıyor, koparıyor, ömrünü kısaltıyor ve saçı döküyor."

Kadınların yeni çılgınlığı ’Kaynak Saç’

Kadınların yeni çılgınlığı ’Kaynak Saç’

Kadınların yeni çılgınlığı ’Kaynak Saç’

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