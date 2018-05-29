"Kadınlarla ortaklaşmayan hiçbir siyaset başarılı olamaz"

Karaoğlu, Meclis'in yine "erkek döneme" hazırlandığını dile getirerek, "4 bin 200 aday içerisinden sadece 931 kadın yer almış, bu kadın adaylarının da sadece yüzde 5,4'ü birinci sıradan yer bulabilmiştir. Bu tutumlarıyla gerek parti programlarında ve seçim bildirgelerinde de kadına ve kadın haklarına bolca yer veren birçok siyasi partinin aslında kadınları sadece 'seçmen' olarak gördüğü ve asıl hedefin kadınlardan oy alabilmek olduğu anlaşılmaktadır." şeklinde konuştu.

KA.DER Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Karaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilen aday listelerinde partilerin kadınlara karşı yine çok cimri davrandığını belirterek, bu durumun, siyasetin erkek egemen yapısının bir tasavvuru olduğunu söyledi.

Ülke nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu belirten Karaoğlu, seçmenlerin yüzde 51'inin de kadınlardan oluştuğunu dile getirerek, listelerde yer alan kadınların yüzde 22 oranında kendine yer bulmasını değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Bu durum bize, kadınlarla ilgili kararları yine erkeklerin vermek istediğini gösteriyor fakat bizim bu duruma itirazımızın olduğunu belirtmek istiyorum. Herkese açık gibi görülen siyasal haklar, uygulamada kadınların pek çoğuna açık değildir ve yasalarla da kadınlara verilmiş olan eşitliği uygulamada rastlanılamamaktadır. Toplumsal eşitlik, politik eşitlikle bağdaştırılamadıkça gerçek bir özgürlükten bahsetmek mümkün değildir. Oysa bir toplulukta demokrasinin gelişmesi için kadınların siyasette daha etkin olmaları gerekmektedir."

Siyaset dahil tüm karar mekanizmalarında kadınların eşit olması gerektiğine vurgu yapan Karaoğlu, "Kadınlarla ortaklaşmayan hiç bir siyaset başarılı olamaz çünkü dünyanın yarısını kadınlar oluşturmaktadır ve gerçek ittifak, kadınlarla yapılan ittifaklardır. Biz, yeni erkek döneme diyoruz ki 'Eşit temsil bir haktır, kadınsız meclis yarım kalır'. Erkekler, gelin ve gücümüze ortak olun." çağrısında bulundu.

